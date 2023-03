Le spectable immersif et historique SECRET DÉFENSE revient en 2023

Partagez





Secret Défense 2023 Spectacle immersif hors du commun qui a attiré près de 20 000 spectateurs l’an passé. Participez aux réunions stratégiques, infiltrez les services secrets et prenez part à la soirée des Ambassadeurs. Revivre l’histoire est possible au Château de Rambouillet à partir du 2 juin 2023. Réservation ouverte.

SECRET DEFENSE

Château de Rambouillet (78)

Du 2 au 25 juin 2023

En septembre 1959, en plein cœur de la Guerre froide, le président de Gaulle s’apprête à rencontrer son homologue américain, Dwight D. Eisenhower au Château de Rambouillet. Revivez ces journées historiques et hautement diplomatiques grâce au spectacle immersif Secret Défense.

À mi-chemin entre la reconstitution historique, spectacle grandiose et pièce immersive, plongez dans la peau d’agents secrets de l’époque, vous serez entraînés dans le mystère des coulisses de ce sommet d’Etat historique et serez témoins des négociations internationales de la plus haute importance. Du cortège présidentiel à la conférence de presse du ministre des affaires étrangères, en passant par les bureaux d’écoute et la rencontre des présidents, vous serez immergés dans un tourbillon improbable et inédit de décors, musiques et costumes d’époque, rythmé à la perfection par plus de 600 volontaires.

Synopsis

Nous sommes le 3 septembre 1959, et vous venez d’entrer au service de la France en qualité d’agent de renseignement. Ce qui va se passer au château de Rambouillet dans les heures qui viennent est hautement stratégique. Tout ce dont vous serez témoins est d’ores-et-déjà classé SECRET DÉFENSE.

RÉSERVATION ET INFORMATIONS PRATIQUES

Spectacle du 2 au 3 juin 2023 – les vendredis de 18h30 à 22h30 / les samedis de 09 à 22h30 /dimanches de 09h à 21h30

Château de Rambouillet – 78120 Rambouillet

Billet Conseiller : 21 € / 6-12ans : 10€ / gratuit moins de 6ans

Billet Diplomate* : 28€ / 6-12ans : 15€ / gratuit moins de 6ans (*accès à des scènes supplémentaires et à l’arrivée en voiture 403 ou DS d’époque)

Accès :