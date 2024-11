Cap sur le Mexique avec Espolòn, la tequila qui réveille l’esprit de rébellion et la passion des agaves bleus ! Née de la vision audacieuse de Cirilo Oropeza, maître distillateur et pionnier, Espolòn incarne tout ce que la tradition mexicaine a de meilleur à offrir, avec une touche contemporaine qui secoue les papilles. Préparez vous à crier Viva Tequila !

La petite nouveauté à un nom : Tequila Blanco. C’est l’essence même de la pureté et de l’intensité. Avec ses arômes de douce agave, ses éclats de fruits tropicaux et son zeste de citron dynamisant, elle envoie du lourd dès le premier nez. Une pointe de poivre vient électriser l’ensemble, avant de laisser place à une finale élégante, où le citron s’accorde pour un finish en beauté.

Qu’est-ce qui rend Espolòn irrésistible ? Son processus de fabrication, tout simplement impeccable. Les piñas sont récoltées à la main à leur maturité parfaite, cuites doucement pendant 22 heures pour capturer chaque nuance savoureuse. La distillation ? Une alliance de techniques qui apporte puissance et légèreté. Le résultat : une tequila vibrante et équilibrée.

Viva la tequila!

Et cette étiquette ? Impossible de passer à côté ! Inspirée des œuvres du graveur José Guadalupe Posada, elle met en scène Ramón, le coq rebelle. Ce symbole de fierté nationale rappelle le cri de révolte de Miguel Hidalgo en 1810 et donne à chaque bouteille un air de défi.

Et pour les amateurs de cocktails, dégustez ce sublime cocktail nommé « l’Espolòn Paloma » qui va devenir votre prochain must. Imaginez : un peu de Tequila Blanco, du jus de pamplemousse frais, une touche de citron vert, du sirop d’agave et du soda pétillant. Et vous vous retrouvez avec un shoot de fraîcheur à chaque gorgée avec une vraie personnalité mexicaine.

Que vous vouliez la savourez pure, sur glace ou dans un cocktail, Espolòn est l’appel à l’aventure que votre verre attendait. Préparez-vous à lever votre verre et à crier Viva la tequila! Oups !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Découvrez le site d’Espolòn >>

Vous pouvez acheter la tequila Espolòn en CHR et dans les réseaux de cavistes partenaires