Festival de Cannes J3 : Le genou d’Ahed, Lingui et Matt Damon

Pour ce troisième jour de la compétition, étaient présentés deux films engagés : Le genou d’Ahed de Nadav Lapid et Lingui de Mahamat-Saleh Haroun.

Le genou d’Ahed de Nadav Lapid

Avec Le genou d’Ahed, le réalisateur israélien ne se fera pas beaucoup d’amis parmi les membres du gouvernement de son pays. Il filme Y, un cinéaste, venu dans un village reculé au bout du désert pour présenter l’un de ses films. Il a en tête un nouveau projet, un film sur le genou d’Ahed, une jeune fille palestinienne qui a osé affronté les soldats, lesquels lui ont fracturé le genou pour qu’elle ne puisse plus marcher. A son arrivée, le cinéaste fait la connaissance d’une jeune femme venue l’accueillir, travaillant pour le ministère de la culture. Elle doit lui faire signer un document sur lequel devront figurer les sujets que le cinéaste a l’intention d’aborder au cours de la présentation de son film. Révolté, celui-ci est bien déterminé à faire éclater au grand jour cette soumission imposée par l’Etat d’Israel. Sa colère monte, d’autant plus que sa mère est en train de mourir d’un cancer. Nadav Lapid fait le portrait d’un homme amer, désabusé, profondément révolté, dans son statut d’artiste, mais aussi de citoyen et tout simplement de fils. Face à un paysage unique, une crevasse en plein désert, il se lance dans une harangue pour protester contre son pays, qui impose ses choix à ses citoyens. Ce lieu peut sembler symbolique. En plein désert, il a comme seule interlocutrice cette jeune employée du ministère, qui reconnaît l’absurdité du système et des valeurs défendues par ceux qui l’emploient. Alors que faire ? Nadav Lapid dresse un état des lieux de la situation dans son pays mais il en arrive aussi à un constat d’impuissance. Le cinéaste qu’il filme en vient à accepter l’inacceptable. Tout comme la mort prochaine de sa mère.

Lingui de Mahamat Saleh-Haroun

Le cinéaste tchadien dresse lui aussi un état des lieux de son pays. Avec Lingui, il fait le portrait de deux femmes : Amina et sa fille unique de 15 ans. Lorsqu’elle découvre que cette dernière est enceinte, son monde s’écroule. Maria veut avorter mais cela est interdit à la fois par la loi et par la religion. D’abord hostile à cette décision, elle va se lancer dans un combat très difficile pour le bien de sa fille. Elle-même est une fille mère, que les autres ont rejetée. Lingui fait l’éloge de la solidarité féminine. Dans un pays où règne le patriarcat, elles doivent se débrouiller comme elles le peuvent et se serrer les coudes. Le réalisateur tchadien n’épargne pas la gent masculine dans son film : il montre un médecin prêt à aider mais profondément cupide, un imam respectueux de la religion et un voisin qui a des choses à se reprocher. Heureusement que les femmes peuvent compter les unes sur les autres. Les personnages féminins auraient mérité une plus grande épaisseur mais le film a le mérite d’offrir une note d’espoir dans un pays qui appartient aux hommes.

Matt Damon et Camille Cottin dans Stillwater

Cette journée s’est clôturée avec une montée des marches franco-américaine. Hors compétition, Matt Damon était accompagné de l’actrice française Camille Cottin pour présenter Stillwater de Tom McCarthy. Un film qui dispose de tous les ingrédients pour séduire le public. Matt Damon incarne un foreur de pétrole américain qui débarque à Marseille pour soutenir sa fille qui purge une peine de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis. Il va alors se lier d’amitié avec une jeune femme du coin (Camille Cottin) et sa fille.

