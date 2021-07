Découvrez les bienfaits de l’hypnose régressive

Bon nombre de nos comportements et des problèmes psychologiques auxquels nous sommes confrontés sont liés à des événements qui se sont produits et qui sont enracinés dans notre inconscient.Pour résoudre ces problèmes, il est intéressant d’essayer de comprendre pourquoi ces situations ont tant marqué nos vies.L’hypnose entre en jeu comme moyen de faire ce lien avec le passé, plus précisément l’hypnose régressive.

Ce type de traitement est capable d’amener la personne aux causes réelles des problèmes auxquels elle est confrontée, afin de l’aider à résoudre définitivement ces situations.

L’hypnose regressive vise à amener le patient à trouver un équilibre entre le monde extérieur et le monde intérieur, l’amenant à un état de clarté et améliorant sa capacité à gérer les problèmes et à faire face aux situations défavorables.

J’ai sélectionné des informations importantes sur l’hypnose régressive dans cet article.Continuez à lire et comprenez de quoi il s’agit, quelles sont les caractéristiques, les indications et les avantages de ce type de traitement.

Qu’est-ce que l’hypnose régressive ?

L’hypnose régressive n’est rien de plus qu’un traitement qui conduit à la récupération de souvenirs bloqués ou temporels. L’objectif principal de ce type d’hypnose, comme nous l’avons déjà mentionné, est de permettre au patient d’avoir accès à d’anciens souvenirs pour résoudre des problèmes qui le gênent, un malaise général ou encore des maladies comme la dépression

Au cours de cette recherche, le patient revit des situations de l’enfance et de l’adolescence jusqu’à son âge actuel.Ces situations peuvent révéler la cause directe ou indirecte des traumatismes et des problèmes auxquels la personne est actuellement confrontée.La peur, l’angoisse, l’insécurité, l’anxiété et la dépression peuvent être basées sur un événement dont la personne n’est pas nécessairement capable de se souvenir dans un état de conscience normal.

L’hypnose régressive peut être la clé pour résoudre les situations qui causent des maladies psychologiques.Il est important de souligner que ce type de traitement doit être effectué par un thérapeute qualifié.

Comment fonctionne l’hypnose régressive ?

Lors d’une première séance, le thérapeute est chargé de collecter les informations et d’identifier les problèmes qui gênent le patient.Sur la base de ces données, des stratégies sont conçues pour guider le traitement.

Il appartient au professionnel de faire accéder le patient à une partie de la mémoire que, consciemment, il n’est pas en mesure de connecter.Grâce à la méta-communication qui utilise divers outils tels que les souvenirs, les images mentales ou les recréations imaginatives, le thérapeute est capable d’amener le patient à la source du problème.

L’étape suivante consiste à utiliser des techniques post-régressives pour résoudre ces traumatismes/problèmes, en faisant sortir la personne de l’état altéré de conscience plus équilibrée et libre de cette situation qui la dérangeait et nuisait à sa qualité de vie.

Pour quels types de maladies, traumatismes et/ou phobies l’hypnose régressive est-elle indiquée ?

L’hypnose régressive n’a pas de contre-indications.Quiconque souhaite accéder à des souvenirs susceptibles de les limiter dans certains aspects de sa vie personnelle ou professionnelle peut consulter un thérapeute spécialisé.

En tant que type de thérapie qui agit sur les mémoires tissulaires, l’hypnose traite de la somatisation émotionnelle. En conséquence, il vise à libérer le corps des émotions qui ont été retenus dans des situations telles que des accidents, des traumatismes, des chutes, du stress, des violations, etc.

L’hypnose régressive est un outil important pour résoudre les problèmes qui causent des maladies psychologiques telles que les troubles anxieux et la dépression.