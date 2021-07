I Want Choo – L’eau de parfum orientale de Jimmy Choo

« I Want Choo » est un parfum qui marque tant par son esthétisme que son sillage envoûtant. Nous avions envie de vous le présenter, car ses notes orientales en font un parfum gourmand, idéal donc pour la saison estivale.

Un écrin prestigieux

Nous avons été charmés par cet écrin prestigieux couleur rouge profond et or pailleté qui renferme un parfum d’une beauté incroyable. À l’intérieur, un flacon fou d’élégance, aux courbes délicatement féminines. Le bouchon couleur or semble avoir été martelé telle une pierre précieuse. Il rajoute encore plus de raffinement au tout. Quant à l’essence elle-même, d’un rose délicat, elle laisse apparaître les initiales dorées du créateur, comme gravées sur le verre.

Le parfum est disponible chez SEPHORA.

Un parfum subtil made in Jimmy Choo

Lorsque nous avons senti « I Want Choo » pour la première fois, nous avons été surpris par ses diverses facettes. Nous nous attendions à un parfum très marqué oriental, intense également, laissant peu de place aux subtilités. En réalité, nous nous sommes trompés. « I Want Choo » est bien un parfum chaud, néanmoins ses nuances sont nombreuses, parfaitement équilibrées pour autant. Nous avons de suite été séduits, car nous n’avions jamais senti ce genre de mélange auparavant.

Les notes olfactives :

Notes de tête : jus de mandarine, pêche veloutée

: jus de mandarine, pêche veloutée Notes de cœur : lycoris rouge, jasmin d’Arabie

: lycoris rouge, jasmin d’Arabie Notes de fond : vanille, benjoin, résinoïde

Qui aurait pu croire que tous ces ingrédients pourtant si différents se marieraient à merveille ? Vous l’aurez compris, « I Want Choo » est un doux mélange de senteurs florales et orientales. C’est ce qui explique que la fragrance soit si équilibrée, au point de réussir à distinguer chacune des notes qui la composent. Nous avons été surpris par les notes fruitées qui en font un parfum pétillant également. Les amoureuses de senteurs orientales seront ravies de retrouver la vanille ainsi que le jasmin qui apportent de la gourmandise au tout.

« I Want Choo » est une eau de parfum envoûtante que les femmes vont aimer porter cet été lors de soirées estivales. Une chose est sûre, elles se sentiront encore plus séduisantes, prêtes à tout oser !