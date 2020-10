Futuroscope 2025 : un projet colossal de plus de 300 millions d’euros

3 nouvelles attractions majeures au cœur du parc

Futuroscope accroitra ses offres de loisirs avec la construction de 3 nouvelles attractions majeures qui se trouveront au centre du parc. La première attraction verra le jour en 2022, elle sera nommée le Chasseur de Tornades. C’est une conception nouvelle qui plongera les visiteurs au cœur d’un cyclone de force 4 ou 5 dans un décor réel. La plateforme rotative sera située à la place du pavillon Image Studio et pourra accueillir 120 places. Selon le Forum de Futuroscope, les travaux sont déjà bien en cours. La deuxième est un parcours aquatique indoor et outdoor qui aura pour nom « Mission Bermudes ». Elle comportera des chutes, des accélérations et des parcours aquatiques pour le plus grand bonheur des visiteurs. La troisième grande attraction sera une structure de type montagnes russes. Elle verra le jour en 2025. Jusqu’à ce jour, la direction n’a pas encore donné plus de détails concernant ce troisième projet.

En parallèle, la direction n’a toutefois pas oublié les installations existantes. Elles connaitront également quelques rénovations pour améliorer les infrastructures et pour donner une seconde jeunesse au parc. Sur ce, un budget de 41 millions d’euros sera consacré au renouvellement.

Un resort de 224 000 m²

À part ses 3 nouvelles attractions, Futuroscope aura également sa zone de tourisme et de loisirs. Sur ce, d’ici 2025, un resort de 224 000 m² naitra sous terre et sera composé de deux hôtels thématisés et d’un parc aqua ludique pour mieux accueillir les visiteurs. Le premier hôtel verra le jour en printemps 2022 et sera nommé Station Cosmos. Il disposera d’un restaurant à looping comme celui du FoodLoop d’Europa-Park. Le second hôtel ouvrira ses portes en 2023. Il comportera 120 lodges familiaux 100 % écologiques. Concernant le parc aqua ludique, il sera nommé Aquascope et proposera des loisirs basés sur le thème aquatique mêlant sensations et immersion aqua-numérique. Cet espace accueillera les visiteurs en 2024.

Bref, ce projet de 300 millions d’euros aura un impact positif sur l’économie tout entière du département de Vienne. Il créera en tout 300 emplois directs et 450 emplois indirects. L’objectif du parc est d’accueillir d’ici 2025 plus de 2,5 millions de visiteurs par ans, soit plus de 650 000 visiteurs de plus qu’aujourd’hui. Son chiffre d’affaires prévoit une augmentation de plus de 75 %.

