Loulou & Cie – Croc copain

Croc copain est un nouveau petit album amusant de Lucie Phan, paru aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Loulou & Cie. Un ouvrage pour les tout-jeunes lecteurs, qui vont pouvoir retrouver l’adorable petit crocodile, pour une histoire pleine d’humour et de tendresse.

C’est par un salut joyeux, que le petit crocodile vert interpelle les jeunes lecteurs. Il explique qu’il est content de les voir. Puis, il continue en posant une question, voulant expliquer ce qu’il fait lorsqu’il est content. La réponse, sur la double page suivante est surprenante, car le petit crocodile se brosse les dents lorsqu’il est content ! Puis, il sourit… Par la suite, il pose une nouvelle question aux enfants. Il demande s’ils savent ce qui le fait rire. Ce sont les grimaces ! Alors le petit crocodile vert s’amuse à grimacer, pour faire rire les jeunes lecteurs.

Le livre présente un héros qui interpelle directement les jeunes lecteurs, les amenant à se confier et à partager leurs moments de joie et de jeux. Le petit crocodile invite les enfants à répondre à ses questions, tout en leur faisant aussi des confidences, pour les faire sourire et rire. Le petit livre carré est rigolo, avec ce petit héros qui s’amuse, fait des grimaces, demande des bisous… A chaque double page, les enfants découvrent une nouvelle illustration représentant ce drôle de crocodile, le copain idéal ! Le personnage est attachant et amusant. Le texte est très simple, court, efficace, interactif, très drôle à suivre, pour les jeunes lecteurs qui s’amusent à vivre et revivre cette divertissante découverte. Le final est adorable avec un superbe pop-up. Le dessin est tout aussi simple et efficace, avec ce personnage coloré et expressif.

Croc copain est un nouvel ouvrage de Lucie Phan, paru aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Loulou & Cie, dans lequel les jeunes lecteurs retrouvent avec plaisir le petit crocodile vert malicieux, drôle et attendrissant.