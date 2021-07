Gunblast Girls, le second tome, Koyaanisqatsi

Koyaanisqatsi est le deuxième et dernier tome de la série de Crisse, Gunblast Girls, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée, parue en juin 2021, qui vient conclure l’aventure fantastique et de science-fiction de Zdenka et ses girls, qui devaient escorter une gamine à l’autre bout de la galaxie…

Zdenka et les Gunblast Girls ont réussi leur mission, elles ont livré, sur une planète creuse, la jeune Infinity. Elle est désormais entre les mains d’un vieux sage qui tente de l’aider à maîtriser ses pouvoirs. Zdenka récupère l’argent de leur dur labeur, mais semble se laisser tenter par la jeune fille, qui lui explique qu’elle pourrait très bien retourner sur la planète aux cristaux ! Pendant ce temps, au-dessus de leurs têtes, à la surface de la planète creuse, des ennemis les suivent. L’ordre du Miroir Céleste est à leur poursuite, mais n’arrive pas à avoir de signal précis quant à la position de leur proie. Aussi, ils ont pour ordre de rester en altitude haute, hors de porter, et attendre une manifestation quelconque. Ailleurs, au sein de l’Alliance, le signor Spalletti doit des explications, mais il arrive facilement à mettre fin au rendez-vous, pour continuer ses agissements. L’ambassadeur, quant à lui, sent qu’on lui cache des choses…

Les évènements s’enchainent dans ce second et dernier tome, pour offrir un joli final, qui pourrait, malgré tout, permettre une suite ! Ainsi, les Gunbalst Girls sont rapidement retrouvées et débusquées par la secte du Miroir Céleste, et doivent encore prendre la fuite. Et c’est sans compter sur la jeune Infinity qui a encore des soucis pour gérer son pouvoir. Les héroïnes sont donc téléportées dans l’espace et le temps, pour de nouvelles surprises, et pas des moindres. La bande dessinée est pleine de rebondissements, mais aussi d’action et d’humour, entre rencontres, dialogues et courses poursuites. Les éléments s’affinent, pour laisser tomber le voile de chacun et comprendre le dessein qui se profile. Les personnages sont attachants, malgré parfois leur sale caractère, ce qui permet quelques scènes et paroles pleines d’humour et aussi de découvrir un peu de tendresse. Le dessin est percutant, avec le trait fluide et rond de Crisse, qui offre ici un univers fascinant.

Koyaanisqatsi est le second et dernier tome du diptyque Gunblast Girls, de Crisse, qui offre à découvrir la fin de ce space opera fabuleux. Un ouvrage, paru aux éditions Le Lombard, qui présent un univers fascinant, une aventure de science-fiction pleine de surprises, de jolies filles et d’humour.