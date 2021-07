Rencontre avec Joey Starr

Joey Starr était membre du jury fiction du dernier Festival de Télévision de Monte-Carlo. A l’occasion d’une table ronde, nous l’avons rencontré et avons pu lui poser des questions sur sa fonction de juré mais surtout sur sa très riche actualité.

Membre du jury du Festival de Télévision de Monte-Carlo

Joey Starr est souvent là où on ne l’attend pas. Au Festival de Télévision de Monte-Carlo, il a assuré la fonction de membre du jury, une expérience qu’il a beaucoup appréciée et qui a lui a procuré la sensation de « voyager sur place avec le jury qui était anglais, suédois, finlandais et avec des séries israéliennes, espagnoles, anglaises. » En tant que spectateur, il peut se « faire avoir par la narration, la mise en scène » mais il reconnaît ne pas apprécier beaucoup les comédies, ni « tout ce qui est formaté pour nous rendre addicts ».

Ces derniers mois, on l’a vu sur TF1 dans Gloria aux côtés de Candice Renoir et Barbara Schultz mais surtout dans Le remplaçant où il interprète le rôle-titre, un professeur de français remplaçant aux méthodes peu habituelles. La saison 2 est déjà en route. Il reconnaît lui-même qu’ « il reste encore des doux dingues qui ont envie de faire des choses avec des gens comme [lui] ». Il se définit comme un « saltimbanque », qui aime ce qu’il fait et qui navigue entre plusieurs domaines : télévision, cinéma, musique, théâtre.

Il a monté les marches à Cannes pour Suprêmes et Cette musique ne joue pour personne

Après le Festival de Monte-Carlo, c’est à Cannes que nous l’avons aperçu. Ce jour-là, il a monté deux fois les marches pour deux films hors compétition : d’abord pour Cette musique ne joue pour personne, le nouveau film plein de poésie de Samuel Benchetrit avec Vanessa Paradis, François Damiens, Valeria Bruni-Tedeschi, Gustave Kervern, Ramzy Bédia puis pour Suprêmes d’Audrey Estrougo, le biopic sur la naissance du groupe de rap mythique (sortie prévue le 24 novembre). Avec Kool Shen, Joey Starr a participé au scénario, a suivi le tournage et a conseillé les comédiens, qui rappent eux-mêmes dans le film. Ce film, « c’est un engin, car il y a une vraie question sur l’époque ! ».

Bientôt une série sur NTM

NTM sera également bientôt mis à l’honneur dans une série produite par Arte et Netflix, « Le monde de demain ». Ce programme va s’intéresser à la genèse du groupe et va surtout « faire le récit de quatre trajectoires : Kool Shen, JoeyStarr, Lady V et Dee Nasty qui finissent par se télescoper ». Elle sera diffusée début 2022.

Prochainement au théâtre

Prochainement, c’est au théâtre qu’on pourra l’applaudir. Après Elephant man, Joey Starr va se lancer dans sa première mise en scène, « Cette petite musique que personne n’entend », un seul-en-scène de Clarisse Fontaine. « On m’attend au tournant mais ça veut dire que je suis là », reconnaît-il.

Il prépare également des lectures de Joseph Brodsky, Antonin Artaud, Charles Baudelaire, Alexandre Pouchkine. Il sera accompagné de Sofiane Pamart au piano. Tout un programme. Définitivement, JoeyStarr est un touche-à-tout qui a du mal à se passer de la scène.