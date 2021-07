Mon chien est allergique, que dois-je savoir

Les chiens comme tous les autres êtres vivants souffrent d’allergies.De par sa définition, l’allergie est la réaction du métabolisme, via le système immunitaire, aux substances étrangères, également appelées allergènes. L’exposition à maintes reprises à ces allergènes sensibilise et affaiblit le système immunitaire. Dans la mesure où le chien est exposé ultérieurement au même allergène ou à un allergène apparenté, la réaction du corps est excessive.

Dans le cas normal, la réponse immunitaire est censée protéger le chien contre les infections et les maladies, cependant, dans le cas des allergies, cette réponse peut se montrer nuisible à son organisme.

Plusieurs types d’allergies existent :

les allergies cutanées,

les dermatites atopiques,

les allergies alimentaires.

Ces allergies se manifestent de différentes manières, entraînant parfois un chevauchement des symptômes.

Quelles sont donc les allergies dont peut souffrir mon chien ? Comment puis-je les détecter ? Et comment puis-je y remédier ?

Types d’allergies :

Les trois allergies citées ci-dessus sont les plus fréquentes chez les animaux, et plus précisément chez les chiens.

Les allergies cutanées :

Les allergies cutanées, connues également sous le nom de dermatites allergiques, sont le type qu’on rencontre le plus souvent chez le chien, notamment celles dues aux puces. Cette dernière est une réaction allergique aux piqûres de puces étant donné que certains chiens sont allergiques à la salive des puces.

Symptômes des allergies cutanées :

Ces allergies se manifestent par des démangeaisons extrêmes plus précisément au niveau de la queue; la peau du chien peut devenir rouge, peut s’enflammer et risque ainsi d’être couverte de croûtes. Des puces peuvent également être détectées sur le corps du chien.

Les allergies cutanées engendrent systématiquement un risque d’infection secondaire. En effet, le fait de se gratter, de se mordre et de se lécher la peau, peut entraîner l’exposition de la peau du chien à des infections bactériennes qui nécessitent un traitement de fond.

Les dermatites atopiques :

Les réactions allergiques atopiques ou une dermatite atopique découlent des allergènes environnementaux qui sont à titre illustratif : la poussière, le pollen et les moisissures. Il s’agit généralement d’allergies saisonnières, et ne sont détectées que durant des périodes spécifiques de l’année.

Symptômes des dermatites atopiques :

Ces allergènes provoquent des démangeaisons notamment dans les pattes et les oreilles. D’autres parties du corps peuvent être affectées telles que les poignets, les chevilles, le museau, les aisselles, l’aine, le contour des yeux ou encore l’intérieur des orteils.

Les allergies alimentaires :

L’allergie (ou l’hypersensibilité) alimentaire est la réaction du métabolisme du chien aux composantes protéiques ou glucidiques des aliments, et se développe le plus souvent en réponse aux protéines de l’aliment. En effet, les aliments qui causent ces allergies chez le chien sont les produits laitiers, le bœuf, le gluten de blé, le poulet, les œufs de poulet, l’agneau et le soja. De plus, l’allergie alimentaire n’a pas de limite d’âge.

Symptômes des allergies alimentaires :

Comme pour les allergènes environnementaux, les allergies alimentaires causent des réactions dermatologiques notamment des affections cutanées traduites par des urticaires, des gonflements du visage, ou encore des démangeaisons au niveau des pattes et des oreilles. Ces réactions dermatologiques ne se limitent pas à ceci. En effet, une peau et un pelage de mauvaise qualité ainsi que des infections chroniques des oreilles ou des pieds peuvent aussi être remarquées.

Dans d’autres cas, une détresse respiratoire peut être engendrée par l’allergie alimentaire.

Le chien peut également présenter des symptômes gastro-intestinaux, en l’occurrence des vomissements et encore de la diarrhée. Une réaction rare mais grave peut avoir lieu en entraînant une anaphylaxie, tel est le cas des allergies graves aux arachides chez l’homme.

Quelle alimentation pour les chiens allergiques ?

Les avancées scientifiques ont fait que nous pouvons aujourd’hui garantir à nos chiens allergiques une vie plus adaptée à leurs problématiques. En effet, il existe des alternatives nutritionnelles pour les cas sensibles en termes de régime alimentaire.

Étant donné que les allergies alimentaires proviennent essentiellement des protéines présentes dans l’alimentation des chiens, l’alternative la plus pertinente qui se présente pour traiter ces allergies est la nourriture de chien à base de protéines d’insectes (produite par la marque Bellfor à titre d’exemple).

Les chiens sont les meilleurs amis de l’humain, et aujourd’hui, cette amitié peut être maintenue en toute paisibilité et sanité en assurant à ces créatures loyales une santé en parfait état.