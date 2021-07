Avantages de l’huile de CBD pour le traitement de la douleur chronique

Conformément à la mise à jour de la législation européenne par la Cour de justice des Communautés européennes sur l’utilisation du CBD et aux règlements de la Mission interministérielle française de lutte contre les drogues et les conduites addictives, ce composant ne peut être utilisé que si le taux de THC est inférieur ou égal à 0,2 % et si les produits ont été fabriqués à partir de plantes de chanvre approuvées.

La consommation de CBD à usage médicinal, comme l’huile de CBD, est justifiée car elle contribue à protéger la santé publique, outre le fait que ce composant n’a pas la réaction d’un stupéfiant, donc sa production et sa distribution sont réglementées et approuvées par la loi française.

Quelle est la contribution du CBD aux traitements de santé ?

Le cannabidiol (CBD) est le composant le plus important extrait du chanvre. Le CBD est la partie de la plante de cannabis qui ne fonctionne pas comme le composant THC et dont l’utilisation est donc légale dans de nombreux pays, car elle procure des avantages médicinaux.

Selon le blog de Sarah’s Blessing, ce composé agit sur le système nerveux central et se distingue du THC par le fait qu’il n’a pas d’effets psychoactifs, ce qui pourrait entraîner une éventuelle dépendance à sa consommation. Au contraire, il agit comme une sorte de relaxant musculaire et permet de soulager des douleurs ou des maladies chroniques que les autres médicaments ne peuvent pas soulager.

Le CBD présente de nombreux avantages pour le traitement des symptômes et des affections, soutenus par des recherches scientifiques menées dans le monde entier à la recherche de remèdes pour les maladies qui attaquent le système nerveux. En général, le CBD est très bien toléré par les patients atteints de différentes pathologies, car il n’a pratiquement aucun effet indésirable.

Le CBD est un allié pour divers aspects de la santé, il y a des raisons spécifiques pour lesquelles sa consommation a été légalisée dans les pays européens. L’une d’entre elles est le contexte actuel d’urgence sanitaire mondiale qui plonge la société dans une agitation et une tristesse constante. La perte de la famille et des proches et l’incertitude quant à l’avenir sont des causes de stress qui peuvent entraîner des migraines, des contractures et des vertiges chroniques.

Les propriétés thérapeutiques scientifiquement prouvées du CBD sont les suivantes : anti-inflammatoire, analgésique, neuroprotecteur, anticonvulsif, antioxydant, antitumoral, anxiolytique, antipsychotique, immunomodulateur. Les pathologies pour lesquelles le CBD est indiqué sont l’épilepsie, la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l’anxiété, la psychose, l’autisme, les maladies inflammatoires chroniques, les tumeurs, le cancer.

Le CBD est efficace dans le traitement de la douleur chronique chez les adultes, ainsi que comme antiémétique dans le traitement des nausées et des vomissements causés par la chimiothérapie. Bien que ses preuves soient modérées, il améliore à court terme les résultats du sommeil chez les personnes souffrant du syndrome d’apnée obstructive du sommeil, de fibromyalgie, de douleurs chroniques et de sclérose en plaques.

Comment l’huile de CBD fonctionne-t-elle pour les personnes souffrant de douleurs chroniques ?

La douleur chronique est une douleur qui persiste pendant plus de trois semaines et peut durer des années sans disparaître. Ce type de douleur peut être causé par des inflammations de toutes sortes.

Ils peuvent se produire dans n’importe quelle partie du corps et provoquer des sensations inconfortables pendant de longues périodes, y compris une perte d’appétit dans certains cas ou l’incapacité de faire certaines activités en raison de l’inconfort ou de la fatigue qu’ils produisent.

L’une des caractéristiques de l’affection chronique est que le patient perd du poids et est constamment fatigué car le fait de supporter la douleur et de vivre avec elle produit un stress psychologique qu’il est souvent difficile d’améliorer. Les traitements pour soulager la douleur comprennent la stimulation électrique, la thérapie, la chirurgie ou l’acupuncture.

Les thérapies alternatives sont parfois envisagées pour changer la perception qu’ont les patients de leur douleur et, avec l’incorporation de l’huile de CBD, de nombreuses études ont montré une amélioration chez les patients atteints de ces pathologies qui méritent d’être étudiées et diffusées.

Les causes de la transpiration chronique sont liées à des infections, à des problèmes de dosage, au cancer, à des migraines ou à des maux de tête, à l’arthrite, à la fibromyalgie et à d’autres maladies telles que des lésions du système nerveux ou des opérations chirurgicales qui n’ont pas été correctement prises en charge.

L’huile de CBD possède des propriétés analgésiques, elle est donc recommandée pour les maux de tête chroniques car elle a le potentiel d’agir sur ces symptômes. En outre, il est anti-inflammatoire et relaxant musculaire, ce qui lui permet de libérer les tensions dans le corps et de réduire, par exemple, les maux de tête aigus.

Dans le cas de la fibromyalgie, l’effet de l’huile de CBD, en tant qu’antioxydant, anxiolytique et anti-inflammatoire, est très utile car, face aux malaises multiples et aigus ressentis par les personnes atteintes de ces pathologies, le système nerveux et musculaire se détend et la douleur diminue.

L’huile de CBD a la capacité de libérer des substances chimiques pour contrôler les réponses inflammatoires naturelles du corps. Dans le cas de maladies chroniques comme l’arthrite, ce composant agit sur la douleur et le système nerveux central de manière à détecter les signaux envoyés au corps et à les calmer.

Il est important de garder à l’esprit que les maladies chroniques sont appelées ainsi parce que leur douleur dure longtemps et que l’huile de CBD l’atténue, l’élimine momentanément ou la contrôle, mais elle est loin de guérir la maladie.

Les raisons pour lesquelles l’huile de CBD a été légalisée pour un usage médical dans différentes parties du monde et principalement en France sont dues à plusieurs preuves scientifiques qui ont prouvé que le cannabidiol ne génère pas d’effets de dépendance chez les patients et que son but est simplement apaisant.

Cependant, les études sur l’utilisation de la CBD dans des produits tels que les huiles et les crèmes pour l’amélioration des pathologies chroniques ou terminales sont toujours actives et visent à démontrer de quelles autres façons ce composant pourrait être appliqué sans être nocif pour les patients dans ces situations.

Outre l’huile de CBD pour soulager les douleurs chroniques, il existe également des edibles, des vaporisateurs, des gouttes sublinguales et des topiques tels que des crèmes et des lotions qui poursuivent le seul but de soulager les douleurs aiguës chez les personnes qui ne peuvent trouver aucun autre remède par le biais des médicaments traditionnels et que cette médecine alternative leur apporte un soulagement nécessaire face à l’incertitude.