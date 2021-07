Partagez





Stéphane Krasniewski le Directeur des Suds, avait le sourire ce dimanche 18 juillet, après la semaine des festivités à Arles. “Les Suds à Arles, une année exceptionnelle” cette phrase était dans la bouche d’un grand nombre d’amateurs de “Musique du Monde”. La capitale de la Camargue a renoué avec la tradition de la ville : Recevoir, Proposer, Imaginer un festival hors norme à tout point de vue !

Nous avons été invité pour cette 26ème édition, un premier bilan à la clôture, pour vous dire que les concerts les plus appréciés ont été : Gaël Faye & Souad Massi, mais on peut vous dire que le live de Flavia Coelho a marqué les esprits. Pour “France Net Infos”, les “Suds à Arles”, c’est avant tout une édition complète du 12 au 18 juillet, avec un programme composé de stages, de rencontres, de concerts, mais aussi d’énergie, là, nous avons été servi, et bien !

“Faire Humanité” ensemble…Le mot de Marie-José Justamond (Présidente et Fondatrice des Suds à Arles, sonne dans nos oreilles. Côté de la mairie d’Arles, Claire de Causans (Adjointe de Patrick de Carolis, le Maire et Président de l’agglomération d’Arles), l’enthousiasme est de mise. “Le désir, le réel, deux mots clés pour ce festival qui a honoré encore une fois son rendez-vous annuel” nous résumait un proche de l’élue.

Côté préfecture, pas de nuages durant ce festival. Dans l’entourage du Préfet Christophe Mirmand “Le public a joué le jeu des recommandations sanitaires, le pass sanitaire, présenté, ou à défaut le test négatif, ont permis une bonne organisation de cette 26ème édition”. On nous précise, que le bus de vaccination déployé à l’entrée du théâtre antique, a permis aussi de faire prendre conscience aux festivaliers, que la vaccination est aussi un “passeport” pour la culture.

Nos coups de coeur …

Souad Massi, la chanteuse Franco-Algérienne a véritablement conquis son public. Le live Arlésien a été un bonheur pour la chanteuse “J’aime Arles, son ambiance, la gentillesse de ses habitants, ici je me sens comme chez moi”. L’artiste a d’ailleurs envisagé de prendre un “pied-à-terre”, pour s’éloigner de Paris, même si aujourd’hui, elle avoue que ses tournées mondiales, lui font passer plus de temps dans les hôtels que dans son pays.

Rabah Khalfa (derbouka), est aussi l’un des pilliers de l’équipe de Souad. Au niveau musique, l’artiste qui a travaillé avec “Idir”, la légende Kabyle est fier de tourner avec la chanteuse. Le rythme des chansons mélancoliques est là, la chanteuse a permis au musicien d’élaborer le son oriental qui colore la beauté de ses paroles, de son humanisme.

Gaël Faye…L’énergie de l’artiste au centre du théâtre antique.

L’écrivain, chanteur est secondé par Guillaume Poncelet (claviers & trompette), Igor Ramonatxo (machines) fait le rythme, le son. L’ingrédient principal de Gaël Faye, ce sont les mots, la poésie de ses textes, et surtout le flow, qui lui permet de faire danser les phrases, sur de la musique saccadée et au consonances latines.

Ladaniva : L’Arménie dans le son, mais bien plus …

La Chanteuse est à la fois Française et Arménienne dans l’âme. Son nom de scène est Jacqueline Boghdasaryan, elle vit à Lille mais se retrouve souvent dans la capitale pour enregistrer ses titres. Entourée de Louis Thomas, son binôme, elle compose des chansons à la fois émotionnelles et sincères. On ressent les vibrations de l’Orient et des Balkans. Un jeu subtile, permet au groupe “Ladaniva” de surfer sur des airs traditionnels, à la fois sons d’antan, mais aussi avec la vitalité de ses choeurs Céline Boudier & Éléonore Diaz.

Eric Fontaine