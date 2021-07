Demain nous appartient : rencontre avec Hector Langevin au Festival de la Télévision de Monte-Carlo

Dans Demain nous appartient, Hector Langevin incarne Bat Vallorta, l’un des personnages les plus appréciés de la série à succès de TF1. Nous l’avons rencontré lors de son passage au 60ème Festival de Télévision de Monte-Carlo. Il était ravi d’être en Principauté, entouré de certains de ses collègues de travail.

France Net Infos : Qu’est-ce qui a changé sur le tournage de la série depuis la crise sanitaire ?

Hector Langevin : On n’a plus le droit de se faire de câlins ! Moi, je suis un peu comme Olaf de la Reine des Neiges, j’adore faire des câlins ! Ca fait quatre ans qu’on vit tous ensemble la même aventure et on a envie de se serrer dans les bras. Heureusement, on pourra bientôt le faire à nouveau !

France Net Infos : Bart tient un food truck et fait des sushis. Et vous, savez-vous en faire ?

Hector Langevin : Non, j’ai dû faire une formation avec un maître sushis qui m’a appris à les faire, pendant une journée. Donc maintenant je sais ! Mais la vérité, c’est que ceux qu’on a dans le food truck sont des sushis en plastique !

France Net Infos : Bart est amoureux de Louise, plus âgée que lui et mère de deux adolescents. Comment avez-vous abordé cette histoire d’amour ?

Hector Langevin : Pour Alexandra Nahoum qui interprète Louise, c’était particulier car elle est rentrée sur la série directement dans le vif du sujet. On a même tourné les scènes de séduction avant même les scènes de rencontre. C’est une partenaire de jeu extraordinaire.

France Net Infos : Comme Bart, vous êtes en couple avec une femme qui a un enfant, vous êtes-vous servi de votre expérience pour jouer ?

Hector Langevin : Ce qui est très drôle, c’est que les deux histoires sont arrivées exactement en même temps. Donc, je me servais de ce qui m’arrivait dans la vie pour servir mon personnage et je me servais de ce qui m’arrivait dans la série pour servir ma vie quotidienne ! Etre beau-père, c’est très particulier. La chanson de Vianney est très juste.

France Net Infos : Cela fait quatre ans que vous êtes dans la série, dans quelle direction aimeriez-vous que votre personnage aille ?

Hector Langevin : J’ai déjà pu soumettre quelques idées qui ont été entendues. Je suis content de l’évolution de mon personnage. On va le retrouver un peu plus dans l’origine de sa famille…L’épisode 1000 de « Demain nous appartient » va être extraordinaire. On a tous hâte de le tourner !

France Net Infos : Quand vous avez démarré la série, vous n’avez pas eu peur qu’on vous colle une étiquette ?

Hector Langevin : Je m’en moque complètement ! Je n’ai pas peur des étiquettes. Elles sont faites pour être enlevées ! J’étais content de défendre ce personnage et ce qu’il représente.

France Net Infos : Bart est beau-père. Pourquoi ne deviendrait-il pas père ? Avez-vous pensé à cette idée ?

Hector Langevin : Je pense que ce sont des choses qui vont arriver à un moment dans l’histoire, si je reste assez longtemps et je n’ai pas prévu de partir. Pourquoi pas ? Mais il y a tellement de choses à faire avant. Bart a 21 ans. Donc on a le temps de le faire évoluer. Il a le temps de faire encore des erreurs…

France Net Infos : La série a beaucoup d’impact sur votre vie mais ne change pas votre personnalité. Quelles sont vos valeurs ?

Hector Langevin : Je viens d’une famille qui ne fait pas du tout partie de ce milieu. Je n’ai même jamais eu de télé ! J’essaye de garder mon âme d’enfant, en étant le plus simple possible. Il y a quatre ans, j’étais régisseur dans un théâtre à Paris et moins d’un mois après je me suis retrouvé dans Demain nous appartient ! Ca a été tellement fulgurant qu’encore maintenant j’ai du mal à y croire ! Je voudrais rester comme lorsque j’étais régisseur c’est-à-dire sans jugement, sans à priori…

France Net Infos : Vous aviez passé un casting pour intégrer la série ?

Hector Langevin : Je n’avais jamais fait de casting de ma vie à part celui de « Demain nous appartient ». Ca m’est arrivé complètement par hasard !

France Net Infos : Avez-vous passé d’autres castings récemment ?

Hector Langevin : oui pour « Tropiques criminelles » et aussi pour la série « Mixte ». Bientôt il y en aura d’autres…

France Net Infos : Avez-vous envie de cinéma ?

Hector Langevin : Je n’avais pas de télé mais je regardais beaucoup de films. Quand j’étais au cours Florent, j’ai rattrapé ma culture cinématographique. Evidemment, j’ai des envies de cinéma…

France Net Infos : On vous a beaucoup vu sur Twitch pendant le confinement…

Hector Langevin : C’est une plateforme de diffusion live qui permet un contact très proche avec les gens. Je faisais une sorte de radio libre. On va refaire l’émission mais de façon beaucoup plus encadrée. Je ne faisais que ça de mes journées : je commençais à huit heures et je finissais à minuit. Je n’avais plus trop de vie !

France Net Infos : Vous êtes aussi DJ….

Hector Langevin : J’ai une vie la nuit et une vie le jour… Mon métier de DJ a été à l’arrêt pendant un an et demie. Je ne sais pas quand on pourra refaire la fête normalement.. En attendant, je passe mon temps en studio d’enregistrement. Un single devrait sortir en septembre. Je suis du côté de la composition mais je ne chante pas !