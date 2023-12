Guy Demarle – Le calendrier des délices de l’Avent

Guy Demarle, entreprise française, leader de la vente à domicile, en loisirs culinaires, propose un univers complet autour de la cuisine. Pour compléter sa gamme très large et patienter jusqu’à Noël, la marque présente son calendrier des délices de l’Avent.

Leader de la vente à domicile, Guy Demarle, depuis plus de 25 ans, propose un univers très complet autour de la cuisine, avec des produits malins, techniques, qui s’avèrent, par la suite, indispensables ! Des produits français, de haute qualité, entre moules, ustensiles et produits d’épicerie. Afin de découvrir l’univers gourmand de la marque, un calendrier de l’Avent est proposé, un coffret qui propose de plonger dans la féérie de Noël, rempli de surprises salées et sucrées.

Le coffret est plutôt plaisant, présentant une famille qui prépare en cuisine, des gourmandises pour Noël. Se trouvent aussi vingt-quatre fenêtres à ouvrir tout au long du mois de décembre et cela jusqu’à Noël. Une expérience unique et féérique, pour enchanter et éveiller les papilles avant les fêtes. Ainsi, derrière chaque case se trouvent des délices salés ou sucrés. Un calendrier exclusif, proposant de découvrir les best-sellers gourmandises de l’année.

Différents produits sont à retrouver et à déguster, dans ce coffret. Il y a des chocolats, sous différentes formes, des rochers, de cocobonitos, des fuges, des truffes… Se trouvent, également, fruits secs, parfaits pour l’apéro, comme des noix du Brésil, des noix de cajou, des amandes torréfiées, ou encore des noix de macadamia. Ces noix offrent des saveurs différentes, comme truffe, poivre, et autres épices. De suaves délices viennent compléter la dégustation, avec des pâtes de fruits, du nougat et bonbons fourrés au miel. Des mélanges et granolas se cachent aussi dans le calendrier, permettant de découvrir différents produits culinaires de la marque, pour agrémenter les recettes familiales.

Le calendrier des délices de l’Avent Guy Demarle est un coffret unique et gourmand, qui propose d’éveiller les papilles, en attendant Noël. Des gourmandises salées et sucrées, qui invite à découvrir les produits de la marque, à déguster des saveurs variées et à savourer du croquant ou du fondant !