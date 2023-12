Haba – Des jeux de société éducatifs pour les enfants à partir de 2 ans

Haba fait partie des marques coup de cœur de la rédaction. Il était donc logique que nous lui consacrions un article détaillé dans notre Dossier de Noël afin de vous présenter nos coups de cœur dans la catégorie jeux de société éducatifs. N’hésitez pas à piocher quelques idées selon l’âge de vos enfants.

Haba – Apprendre en s’amusant

Depuis plus de 80 ans, Haba réussit le pari d’émerveiller les enfants autour de jeux/jouets aussi amusants qu’éducatifs. Si la marque propose des jouets depuis longtemps, nous la connaissons davantage pour ses jeux de société qui se démarquent complètement de la concurrence, par leur visuel unique et la pédagogie qui en ressort. Elle souhaite avant tout surprendre parents/enfants en trouvant de nouvelles idées, en se renouvelant. Et pour cela, la marque s’entoure des meilleurs, des concepteurs talentueux qui travaillent dur pour nous proposer des jeux uniques en leur genre. Ils ont d’ailleurs la particularité d’être durables et écologiques… Plutôt rare, n’est-ce pas ? Et pourtant si important pour la marque soucieuse de protéger l’environnement. Cela explique donc l’exigence portée aux matières, le bois notamment, issue d’exploitation forestières durables. D’autres matières sont utilisées, le tissu pour les jeux de la petite enfance, ainsi qu’un plastique de haute qualité.

Ce qui anime la marque ? Plonger les enfants au cœur d’univers atypiques, et bien sûr, réussir à les amuser encore et encore.

Nos idées pour les enfants à partir de 2 ans

Eh oui, Haba n’a pas oublié les tout-petits en proposant des jeux de société à partir de 2 ans. Des jeux pensés dans le moindre détail pour qu’ils commencent à s’acclimater au simple fait de découvrir une règle du jeu, de jouer en équipe, d’attendre son tour, etc.

Premier verger – La valeur sûre

Ah le (Premier) Verger, nous n’allons pas nous éterniser dessus car nous faisons son éloge depuis plusieurs années (n’hésitez pas à découvrir nos articles à son sujet). Verger est et restera le meilleur jeu de société ; les plus petits profiteront de l’art et du plaisir de jouer. Et pour ce faire, les règles sont simples et efficaces, à leur portée. L’univers du jeu est superbe, coloré, attrayant. Quant à la prise en main, elle est simplissime. Les pions et fruits seront parfaits pour leurs petites mains. Bref, tout a été pensé dans le moindre détail : formes, couleurs, etc.

La règle : cueillir les fruits du verger avant que Théo le corbeau ne les mange. Grâce au dé, les enfants pourront au choix glisser des fruits dans leur panier ou laisser le corbeau les dévorer.

Mes premiers jeux – Couleurs et Formes

Il suffit de lire le titre du jeu pour comprendre que les enfants vont jouer à un jeu de reconnaissance de formes et de couleurs. L’univers en lui-même est adorable, le choix des couleurs notamment. Grâce aux plateaux, les enfants vont découvrir différentes formes : carré, triangle, rond. Ils devront les imbriquer aux formes présentes sur des découpes de fleurs ou de papillons. « Couleurs et Formes » a la particularité d’être joué seul ou à plusieurs. Encore une fois, les règles sont basiques, de façon à ce que la prise en main se fasse rapidement.

La règle : lorsque l’enfant a déposé toutes les formes sur les plateaux, il gagne la partie.

Nous vous conseillons de jeter un coup d’œil à la version « Couleurs et Formes avec Tilda » qui est magnifique également. Davantage participatif, les enfants vont aimer suivre la tortue dans l’exploration des moules à sable qui ont permis la construction du château. Ils n’auront qu’à placer la forme et la couleur adéquate au fur et à mesure qu’ils avancent sur le plateau. Lorsque tout est posé, c’est gagné !

Le coup de cœur de la rédaction – Roi & Compagnie Junior (à partir de 4 ans)

Petite nouveauté, « Roi & Compagnie Junior » fait une entrée remarquée ! Nous sommes tombés sous le charme du jeu conseillé à partir de l’âge 4 ans. L’univers est superbe, comme toujours. Il faut dire que les illustrations y sont pour beaucoup, et bravo à l’auteur Nils Nilsson qui réussit à nous surprendre. Une fois encore, la règle est facile, les enfants devront construire le plus grand des châteaux pour devenir le roi et remporter la partie. Ils vont beaucoup s’amuser !

Haba propose énormément de jeux de société, et il y en a pour tous les âges. D’ailleurs, n’hésitez pas à découvrir leur sélection pour les plus grands également : les Logic ! Case – valeur sûre – et bien sûr les nombreux jeux de logique en bois qui valent sacrément le détour