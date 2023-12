Repas de Noël – Ed. Solar

Repas de Noël est un livre de recettes, d’Emilie Laraison, paru aux éditions Solar, dans la collection Je le fais moi-même !, fin octobre 2023. Un ouvrage culinaire qui propose des recettes astucieuses spéciales petit budget, pour les repas de fêtes.

Le livre, à rabats, débute avec une introduction, qui vient expliquer que la magie de Noël s’invite aussi en cuisine. Aussi, il faut apprécier le bonheur de préparer soi-même un repas de fête, de l’apéritif au dessert, sans forcément passer des heures en cuisine ! Ainsi, dans le livre, des recettes maison suggèrent d’allier simplicité et saveurs. Plusieurs recettes, signalées par un pictogramme, sont spéciales pour petit budget, proposant un repas réussi, sans se ruiner. Un sommaire, par la suite, offre à découvrir les recettes, de l’apéro au dessert et douceurs sucrées. Les recettes à petit budget sont aussi à retrouver dans ce sommaire, indiquées avec un astérisque.

Le livre invite à célébrer, en famille, et dans la gourmandise, Noël et les fêtes de fin d’année. Un bon repas et des recettes spéciales, petit budget, pour se faire et faire plaisir sont donc à retrouver dans cet ouvrage culinaire. 80 recettes, de l’apéro au dessert, invitent à préparer soi-même le repas de Noël, tout en veillant au budget. Des recettes simples et astucieuses, qui offrent quelques associations gourmandes, pour rester incontournables, modernes et délicieuses. Les recettes sont simples à réaliser, avec le nombre de parts, les temps de réalisation et cuisson, la liste des ingrédients et les étapes à suivre. Des conseils viennent parfois compléter la recette, pour des astuces toujours plaisantes à découvrir. De belles photographies alléchantes accompagnent les marques à suivre, pour mieux apprécier les plats suggérés.

Repas de Noël vient compléter la collection Je le fais moi-même !, des éditions Solar. Un livre culinaire bienvenu pour ces fêtes de fin d’année, proposant quelques recettes astucieuses et gourmandes, spéciales pour les petits budgets !

