La Toniebox – Une raconteuse d’histoires comme cadeau de Noël

Vos enfants sont de grands rêveurs, friands de dessins animés et de récits en tout genre ? Nous avions hâte d’intégrer la Toniebox comme idée de cadeau de Noël, car nous sommes convaincus que les enfants vont l’adorer. Accompagnée de ses Tonies, elle promet de doux moments de détente et d’évasion.

La Toniebox – Une raconteuse d’histoires pas comme les autres

La Toniebox est une raconteuse d’histoires formidable qui propose aux enfants de découvrir des aventures en tout genre. Elle se remarque par son esthétisme en forme de cube, semblable à une enceinte audio. Facile d’utilisation, les enfants n’auront besoin que de quelques minutes pour la prendre en main. Ils n’auront qu’à choisir le Tonie de leur choix, le déposer sur le socle lumineux et se laisser porter par son contenu. Les parents pourront également ajouter des histoires à la Toniebox grâce à l’application mobile associée. En effet, de nombreux contenus gratuits sont proposés, très sympas d’ailleurs, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil de temps en temps.

Mais alors, qu’est-ce qui participe au succès de la Toniebox ? Les Tonies évidemment !

Les Tonies sont clairement les stars ici. Ce sont des figurines qui représentent un héros en particulier. Une fois que l’enfant dépose la figurine sur la Toniebox, il n’a qu’à se laisser porter par les chants et les histoires associées au Tonie. Il sera ravi de retrouver ses héros préférés issus de dessins animés, de littérature, de musique, etc. Et bien sûr, de se laisser surprendre par la découverte de nouveaux récits, et parfaire ainsi leur culture artistique. Avec la Toniebox, ils vont se laisser porter par de doux moments de détente, notamment à l’heure du coucher.

Elle fera une belle idée de cadeau de Noël, à découvrir également sur AMAZON.

Les Tonies à glisser sous le sapin

Toniebox propose un peu plus de 100 Tonies dans des catégories différentes afin de répondre aux goûts de chacun. Par exemple, pour ceux qui raffolent de Disney, Toniebox possède de nombreuses figurines de héros et héroïnes de leurs dessins animés préférés. Au programme, le Roi Lion, la Reine des Neiges, Vaiana, Raiponce, Aladin, La Belle et la Bête, Mulan, Bambi, Toy Story, etc. Nos préférés ? Sans hésiter, Cendrillon raconté par Catherine Deneuve, et Raiponce pour son histoire rythmée par les superbes musiques du film.

Pas d’inquiétude pour les fans de la Reine des Neiges : Anna et Elsa sont bien là également !

Parmi les dessins animés que les enfants ont l’habitude de regarder à la tv, il y a la Pat’Patrouille. Ils pourront écouter les aventures de 7 Tonies différents : Liberty, Stella, Marcus, Chase, Rocky, Evrest et Ruben. Ils vont adorer, cela ne fait aucun doute !

Des Tonies de Petit Ours Brun, Peppa Pig et Super Lapin sont également proposés.

Les adeptes de lecture ne seront pas en reste, puisqu’ils vont retrouver les aventures d’un duo de Tonies, et pas n’importe lequel à savoir Ernest et Célestine. Les histoires sont merveilleusement bien racontées. Et pour ceux qui ne les connaissent pas encore, il y a fort à parier qu’ils vont s’attacher à eux, au point qu’ils aient envie de découvrir leurs aventures dans des livres.

Enfin, pour les enfants qui auraient du mal à s’endormir le soir, nous suggérons aux parents de découvrir les Tonies sur la thématique du sommeil et de la relaxation : Doudou Lapinou, Séances méditatives de Max Larelax et Histoires douces pour rêver. Ils se laisseront porter par la douceur de musiques classiques, de berceuses instrumentales, de bruits de la nature, d’oiseaux, etc.

Vous l’aurez compris, nous sommes convaincus que la Toniebox a sa place dans toutes les chambres d’enfants. Le concept est bien pensé, à la portée des plus-petits, l’utilisation est simplissime, quant aux Tonies, ils sont bien conçus et agréables à écouter. Pour découvrir tout cela, rendez-vous sur le site officiel de Toniebox et n’hésitez pas à nous dire les Tonies que vous allez offrir à vos enfants pour Noël.