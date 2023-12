Les mots pour le dire – Ed. Tabou

Les mots pour le dire est un album pour public averti, d’Elena Ominetti et Jerrert, paru aux éditions Tabou, fin octobre 2023. Une bande dessinée à l’érotisme fin, qui fait suite, en quelque sorte, à Sans un mot, offrant une compilation de quatre histoires sensuelles, entre imagination et réalité.

Une femme semble être au téléphone avec son mari. Elle vient d’apprendre qu’il rentre tard ce soir, encore une fois ! Elle lui rappelle, cependant, que c’’est leur anniversaire de mariage aujourd’hui. Elle affirme qu’elle est seule à la maison, en faisant un clin d’œil au plombier. La jeune femme commence à dénouer son déshabillé, laissant apparaître un peu plus ses sous-vêtements. Elle dit au revoir à son mari, avant de raccrocher. Puis, elle interroge le plombier, lui demandant si l’évier est réparé. Le jeune homme explique qu’il semblerait que oui, en ouvrant le robinet. Puis, il affirme qu’il est parfait, en se retournant vers la belle femme. Il semble surpris. Contre l’îlot central, la jeune femme a ouvert son déshabillé. Elle demande au plombier s’il est bien sûr d’avoir fait son travail. Il l’invite donc à vérifier par elle-même, en se penchant, vers l’évier, pour regarder en dessous.

Les sous-entendus, les postures, invitent à la sensualité et à l’érotisme, dans cette première histoire surprenante, et cela jusqu’au bout ! Un cadeau d’anniversaire surprenant, mais qui semble plaire… Ainsi, la bande dessinée présente quatre histoires différentes, qui s’inspirent chacun d’un mot. Pour le premier récit c’est « fantaisie », tandis que le deuxième sera « Adoration », qui se penchera plus sur un plaisir surréaliste, un rêve… Le désir, l’adoration, l’exhibition, entre autres, sont des mots chuchotés à l’oreille pour exprimer nos fantasmes les plus intimes ou coquins, qui viennent, en quelque sorte, prendre vie ici. Un voyage entre imagination et réalité, qui invite au plaisir, à la sensualité, à l’érotisme… Les récits restent simples, assez courts, mais plaisants et assez différents, proposant des fantasmes variés. Le dessin est fin, délicat, sensuel et très agréable, assez doux.

Les mots pour le dire est un album, pour public averti, un album érotique, des éditions Tabou. Un recueil de quatre histoires qui s’inspirent de quatre mots différents, offrant ainsi des fantasmes variés, de femmes et d’hommes, entre imagination et réalité.

Lien Amazon