Squishmallows – Des peluches douces et adorables

Squishmallows est une marque du fabricant de jouets Jazwares, société américaine. Véritable phénomène mondial, les peluches ont tout pour plaire, avec leur toucher ultra-doux, les designs moderne et leurs personnalités uniques. Il faut dire aussi qu’elles sont devenues, en moins de 5 ans, des mascottes, pour des millions de fans, dont Lady Gaga ou encore Kim et Khloe Kardashian.

Fort de son succès mondial, Squishmallows présente, pour cette année, et cette fin d’année, de nouveaux modèles, des extensions de gamme et de nouvelles collaborations. En effet, la marque a travaillé avec des licences prestigieuses, pour décliner les héros des enfants, en adorables peluches rondes et douces.

Il faut savoir que de nouvelles peluches arrivent tous les trois mois, avec une nouvelle collection, d’environ 25 modèles de différentes tailles. Chaque jouet possède sa propre identité, comme la mascotte Can le chat, qui aime se déplacer en skate et faire des siestes à la plage !

France Net Infos a pu adopter Harrison, un adorable hippopotame, de 30 cm. La peluche, de bonne taille, est ultra douce, avec une bouille à croquer ! Il s’avère être un compagnon parfait, très câlin et réconfortant. D’ailleurs, son nom est un dérivé du verbe anglais « serrer », pour faire des câlins ! Il peut aussi faire partie du décor, habillant une chambre de bébé ou d’enfant, un canapé dans une salle de jeux… Il peut aussi servir de coussin, pour faire des rêves tout doux ! La peluche est fabriquée à partir de matériaux extrêmement doux, soyeux. L’adorable personnage offre aussi un visage tendre, rayonnant et souriant, il semble plutôt très réconfortant. Une partie, avec des poils, ou fibres, plus longs, offre une texture un peu changeante, mais toujours agréable et douce. Les couleurs restent également tendres, pour un univers fait de douceur, confort et réconfort.

Les peluches sont comme des amis câlins, de 9 à 50 cm, à collectionner, car chaque personnage est unique. De fantastiques amis, tout doux et adorables, à retrouver, également sous la forme de Mickey, Winnie, Stitch, ou encore Woody, pour la licence Disney. Il y a également la licence Harry Potter qui propose quatre peluches inspirées des quatre maisons de sorcier, avec le lion de Gryffondor, le serpent de Serpentard, le blaireau de Poufsouffle et le corbeau de Serdaigle.

Squishmallows est une marque d’adorables peluches, petites et grandes, de toutes tailles pour plaire à tous. Des jouets réconfortants, tendres, soyeux et attendrissants, qui se présentent sous différentes personnalités, à glisser au pied du sapin de Noël…

