Haba – La sélection de jeux et jouets pour fêter Pâques

La marque Haba présente, pour fêter Pâques et le printemps, une jolie sélection de jeux et jouets, pour les jeunes enfants. Des jouets en bois, pour éveiller l’ouïe des petits, entre autres, et un jeu de société, de collecte, pour les initier tranquillement, et surtout s’amuser, autour d’un même thème.

La marque allemande Haba, que l’on ne présente plus, présente, pour fêter Pâques et les beaux jours, une belle sélection de jeux et jouets. Il y a, tout d’abord, à découvrir, des hochets musicaux adorables. Ils sont en bois, colorés, à la mine joyeuse. La collection présente trois lapins, aux effets sonores amusants, faciles à prendre en main. Le lapin jaune et orange se compose de deux anneaux, qui vont faire du bruit en s’entrechoquant ou en tapant sur le bois. Le lapin vert possède, quant à lui deux adorables grelots, offrant un son plus pointu, mais pas trop imposant et désagréable, surtout pour les parents ! Enfin, le troisième est bleu, ressemble à un guiro, avec son corps ondulé, et son bâton accroché, qui permet de frotter sur lui. Les hochets sont jolis, ils conviennent très bien pour la décoration, mais surtout pour les enfants à partir de 2 ans, pour une découverte musicale. Le jeu est fabuleux, attrayant, avec ces adorables lapins en bois, facilement à manipuler, qui réjouiront les petits !

Toujours pour une découverte musicale, le coffret d’œufs musicaux est attrayant et plaisant. Il se compose de cinq œufs en bois colorés, qui émettent chacun un son différent. Un jouet adapté aux enfants, à partir de 2 ans, qui propose des sons en les secouant ou en les tournants. En effet quatre œufs sont à agiter, pour émettre un son et un autre à tourner, pour émettre un clic. Le jeu et l’éveil sont curieux, passionnants et amusants, avec ces œufs qui tiennent parfaitement en main et les sons à écouter. Ils stimulent le développement musical et éveillent les sens, tout en offrant un jeu simple et coloré, pas trop bruyant non plus, encore une fois, pour les parents.

Enfin, un jeu de société vient égayer la fête, le jeu de collecte drôle et audacieuce, Cui-Cui ! La boîte est petite, simple et pratique à transporter, pour les vacances ou pour un week-end. A l’intérieur se trouvent quatre lots de 4 cartes, 20 ronds nourriture, un dé, une feuille d’autocollants à apposer sur les six faces du dé, ainsi qu’une règle du jeu. Le principe est simple, il faut être le premier joueur à faire s’envoler son oisillon. Pour cela, il doit prendre des forces et manger ! Aussi, une fois que toutes les cartes sont mises en place, chaque joueur, chacun son tour, va lancer le dé, pour déterminer ce qu’il y a à manger. Devant chaque joueur quatre cartes, représentant le même oisillon qui grand et prend des forces, sont apposées de manière à évoluer tranquillement. Les cartes se retournent au fur et à mesure de la nourriture ingérée, trouvée, jusqu’à arriver à l’oisillon qui prend son envol. Le jeu est bien pensé, ludique, avec cet œuf qui éclot et l’oisillon qui prend forme et force, au fur et à mesure que la nourriture arrive. La collecte est plaisante, les joueurs devront être attentifs à ce que le dé veut bien présenter.

La marque allemande Haba présente une jolie sélection de jeux et jouets pour fêter Pâques et le printemps. Des jouets musicaux, en bois, pour l’éveil des petits, avec des œufs colorés pour Pâques et de petits lapins adorable, de quoi mettre de bonne humeur et de tendre l’oreille. Enfin, notre coup de cœur, pour partager un bon moment en famille ou entre copains, est le jeu de société Cui-cui !, simple, facile à mettre en place et ludique, invitant à apprendre le base du jeu de société, avec le lancé de dé, le fait d’attendre son tour, et d’observer la table de jeu évolutive.

Sélection de jeux et jouets Haba