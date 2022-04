Ventes privées en ligne : découvrez les trois meilleurs sites

Faire ses achats en ligne sur un site de ventes privées est une très belle occasion de faire de bonnes affaires. Mais les sites de ventes privées sont de plus en plus nombreux et il est parfois difficile de savoir vers lequel se tourner. Notre chouchou ? Zalando Privé. Si vous ne connaissez pas encore, hâtez-vous d’aller faire sa connaissance, vous serez subjugués. Zalando Privé, arrivée sur le marché il y a peu, est la plateforme de ventes privées du site Zalando, créé en 2008. L’enseigne est réputée pour vendre des vêtements et accessoires de mode pour toute la famille, et réunit les plus grandes marques. Il y a des prix pour tous les budgets et l’utilisation d’un code promo Zalando permet d’économiser sur la facture.

Sur Zalando Privé, l’enseigne reste fidèle à ses valeurs en concentrant ses offres sur des ventes de vêtements et d’accessoires de mode de grandes marques. Cependant, il est également possible d’accéder à des ventes privées dédiées aux objets de décoration d’intérieur et de produits de petit électroménager. Vous y trouverez une centaine de nouvelles ventes privées chaque jour, avec des grands déstockages qui font parfois baisser les prix jusqu’à -75%.

Showroomprivé : un acteur majeur du secteur

Notre second chouchou sur le podium est incontestablement Showroomprive. Crée en 2006, le site de vente privée Showroomprive.com est l’un des acteurs majeurs du secteur. La plateforme française compte aujourd’hui 26 millions de membres à travers toute l’Europe. Vous y trouverez de nombreuses catégories de produits telles que vêtements, maroquinerie, bijoux, voyages, objets connectés, alimentation, puériculture, bien-être… Le tout bien sûr avec les plus grandes marques et à des prix pouvant aller jusqu’à -70%. L’utilisation d’un code promo Showroomprive vous permettra d’obtenir une remise supplémentaire. De nouvelles ventes sont lancées chaque jour, vers 8 heures du matin.

Bazarchic : la plateforme du Groupe Galeries Lafayette

BazarChic arrive en troisième position sur notre podium des meilleurs sites de ventes privées. Cette plateforme française est née en 2006. Vous y trouverez des ventes privées de prêt-à-porter, de produits pour la maison et de produits de beauté, sans oublier des ventes consacrées à la gastronomie et au vin.

Vous pourrez ici aussi, trouver des remises allant jusqu’à -70% selon les produits et marques. De nouvelles ventes sont proposées chaque jour et vous pourrez bénéficier du paiement en trois ou quatre fois.

Vente privée en ligne : en quoi ça consiste ?

En règle générale, vous ne pourrez pas accéder aux ventes privées d’une plateforme à moins de vous y êtes inscrits. Il y a encore quelques années, il était même impossible d’accéder à la plateforme sans se faire parrainer par un membre déjà inscrit. Le cercle des ventes privées était alors très fermé. Mais la concurrence s’est rapidement développée et cette obligation initiale n’est plus. Cependant, l’inscription préalable demeure nécessaire. Certaines plateformes proposent un aperçu de leur catalogue avant l’inscription, pour exhausser leur offre auprès des potentiels clients.

Une fois inscrits, vous aurez entièrement accès au catalogue des offres en cours, mais aussi à celui des ventes privées à venir. La durée des ventes privées varie en général de quelques jours jusqu’à une semaine en moyenne. Mais il n’est pas rare que les meilleurs produits soient épuisés au bout de quelques heures seulement.

Enfin, notez que les plateformes ne possèdent pas de stocks. Par conséquent, les délais de livraison peuvent être long que lors d’une vente normale.

Ventes privées et soldes : quelles différences ?

Les soldes ont lieu deux fois dans l’année (soldes d’été et soldes d’hiver) et durent un mois. Ce sont les seules périodes durant lesquelles les commerçants ont l’autorisation de vendre leurs produits à perte. Les sites de ventes privées, eux, peuvent vendre à prix réduits tout au long de l’année, mais jamais à perte. La plupart du temps, ce sont des déstockages massifs qui permettent aux marques et aux plateformes d’obtenir des tarifs très bas. Toutefois, soldes ou ventes privées, les stocks sont généralement limités et il ne faut pas tarder à acheter avant de subir l’épuisement des stocks.

Il est important de noter que les plateformes de ventes privées françaises peuvent également participer aux soldes d’hiver et d’été, et peuvent donc vendre à perte pendant ces périodes si elles le souhaitent.

Ne manquez ces périodes sous aucun prétexte. En effet, durant les soldes, les bonnes affaires peuvent facilement se multiplier sur les sites de ventes privées. En combinant tous les avantages de ces ventes privées et de ces périodes de soldes, vous ferez des envieux en vous offrant les meilleurs produits à des prix incroyables.