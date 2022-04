Stratégie de trading de Profit Parabolic

Chaque manuel ou instruction de trading insiste sur le fait qu’une stratégie de trading est nécessaire pour réussi. Tout d’abord, lorsque vous sélectionnez votre stratégie forex, vous obtenez une plus grande clarté du processus de trading, ce qui aide à minimiser les risques de trading.

Une stratégie Forex rentable est une instruction. Un Trader fait face à des risques élevés sans utiliser de système ou de plan. Si un Trader le suit strictement, il évitera de nombreuses erreurs. Le marché est difficile à prévoir et il en résulte souvent des erreurs de trading.

Votre stratégie de forex vous dira ce que vous devez faire dans diverses conditions de marché changeantes. Votre stratégie de trading doit être adaptée à toutes les situations.

Vous n’essaierez pas de deviner quand ouvrir ou clôturer une transaction. Votre stratégie de trading vous indiquera quand vous devez le faire. Cela ne signifie pas que même la meilleure stratégie de swing trading forex ne peut pas être modifiée. Mais il ne doit contenir aucun élément injustifié.

Caractéristiques des stratégies Forex efficaces

Et enfin, voyons quelles sont les caractéristiques d’une stratégie de trading rentable. Je peux définir les trois caractéristiques les plus importantes d’une stratégie de trading efficace :

Un retard minimum des Indicateurs. Moins il y a de décalage, plus la prévision est précise. Les stratégies de trading Forex qui fonctionnent ne doivent pas avoir d’indicateurs retardés.

Simplicité. Il est très important de comprendre les grands principes de votre stratégie de trading. Il vaut mieux être un expert d’une stratégie simple que d’utiliser des stratégies complexes sans les maitriser. Il est très important de bien comprendre votre stratégie de trading forex.

Caractéristiques spéciales. Une stratégie doit être adaptée à votre style et à vos méthodes de trading, à votre personnalité, à des circonstances particulières, etc.

Il est très important de développer votre stratégie de trading. Cependant, vous devez d’abord essayer de nombreuses autres stratégies qui ont été développées et testées par des traders professionnels. Sur les blogs Forex en ligne, vous trouverez de nombreuses stratégies de forex fonctionnelles que vous pouvez télécharger gratuitement. Avant de lancer une stratégie de trading, testez la stratégie sur un compte démo dans le terminal MetaTrader.

Pour être un bon trader Forex, vous devez développer votre propre stratégie de trading la plus rentable.

Familiarisez-vous avec les dernières stratégies de trading Forex, développez et améliorez votre plan de trading. Suivre cette instruction simple vous permettra d’être satisfait de vos résultats de trading.

Stratégie de trading « Profit Parabolic » basée sur une moyenne mobile

La stratégie est qualifiée d’universelle et est souvent recommandée comme la meilleure stratégie Forex pour des bénéfices constants. Il utilise les indicateurs MT4 standard, les EMA (moyennes mobiles exponentielles) et le SAR parabolique qui sert d’outil de confirmation.

Il s’agit d’une stratégie de tendance. La plupart des sources suggèrent de l’utiliser dans des délais différents, y compris des délais infimes, mais le bruit du marché réduit son efficacité dans des délais très courts. Il est préférable d’utiliser des délais de М15-М30. Vous pouvez échanger n’importe quelle paire de devises, mais vous devrez peut-être personnaliser les paramètres des indicateurs.

Indicateurs utilisés :

EMA avec les périodes 5, 25 et 50. ЕМА (5) est rouge, ЕМА (25) et ЕМА (50) sont jaunes. Appliquer à (clôture).

SAR parabolique. Laissez les paramètres par défaut (vous ne pouvez ajuster la couleur que si vous le souhaitez).

Conditions pour ouvrir une position longue :

Le ЕМА rouge (5) traverse les jaunes par le bas.

Le SAR parabolique est en dessous des bougies.

Conditions pour ouvrir une position courte :

Le rouge ЕМА (5) perce les jaunes d’en haut.

Le SAR parabolique est au-dessus des bougies.

Vous pouvez ouvrir une position à la même bougie où les moyennes mobiles se sont croisées. Un Stop Loss est fixé pour minimiser vos pertes comme d’habitude, et le Take Profit est de 20-25 points. Mais si vous gérez les transactions manuellement, vous pouvez réaliser un profit plus important.

Par exemple, vous pouvez clôturer la transaction lorsque le ЕМА (5) devient plat. Il indique un changement de pente.

Important ! cette stratégie constitue une base pour développer votre propre stratégie de trading forex. Le réglage suggéré et les niveaux recommandés pour la prise de bénéfices et le Stop Loss ne sont rien de plus qu’une recommandation.

Si vous n’aimez pas le backtesting ou les performances sur un compte réel, la stratégie n’est peut-être pas un échec. Il vous suffit de trouver des paramètres individuels pour des indicateurs adaptés à un actif particulier ou à une situation de marché actuelle.