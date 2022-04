Les habitudes des Français pour leur petit déjeuner

Le petit-déjeuner apporte la majorité de l’énergie dont le consommateur a besoin pour affronter sa journée. Il est alors déconseillé de faire l’impasse sur ce repas matinal. Il est censé emmener des nutriments spécifiques à l’organisme. Pourtant, de nombreux Français éprouvent des soucis à trouver l’équilibre entre les protéines, les oligoéléments ou les glucides. Et même les quotes-parts ingurgitées constituent pour beaucoup un autre problème majeur.

Que mangent les Français le matin ?

Les Français sont légion à miser sur la formule tartine, beurre, boisson chaude (café, thé, chocolat) et confiture. La combinaison reste indétrônable malgré les années auprès de divers ménages. Bien entendu, il existe ceux qui décident d’adopter de nouvelles habitudes alimentaires. L’innovation a conduit à l’adoption des viennoiseries et d’autres produits pâtissiers à forte dose calorique. Chez l’enfant, la céréale est toujours d’actualité. D’ailleurs les fabricants n’hésitent pas à retoucher régulièrement les emballages pour des raisons marketing. Les céréales deviennent de plus en plus croquantes et vous verrez des parfums diversifiés tels que le chocolat. Elles seront noyées dans du lait. Le mélange sera accompagné de jus de fruit.

Le choix de la nourriture équilibré

Les petits déjeuners équilibrés constituent la tendance du moment. Vous pouvez même suivre des conseils sur savoir que manger le matin pour maigrir. Les composants des aliments dits équilibrés ont la vocation de booster la défense immunitaire de façon naturelle. Cette mode de consommation est récente puisqu’elle est intimement liée à la manifestation du Covid-19. De ce fait, on peut désormais voir les associations entre les fruits, céréales et eau minérale. La recherche d’aliment Bio devient également une norme malgré les contraintes financières à leurs acquisitions. Cela démontre que la santé n’a pas de prix pour les Français. Les nourritures saines permettront de disposer d’un corps solide et maigre.

Les petits vices de la semaine

Malgré l’observation de certaines règles alimentaires. Les Français n’hésitent pas à préparer des petits déjeuners succulents et copieux le week-end. Ils passent ainsi moment en famille et se mettent au four. Durant ce moment, les biscuits et les viennoiseries sont visibles sur la table. Néanmoins, leurs apports nutritionnels sont à débattre. En effet, les consommateurs de viennoiseries ressentent qu’ils sont rassasiés après quelques bouchées. Ainsi, ils ne trouvent plus de place pour apporter les nutriments manquants. Par ailleurs, la cuisine n’est plus le lieu de prédilection pour le petit-déjeuner. Les confinements ont donné des idées car les Français mangent désormais dans la chambre à coucher ou devant la télé.