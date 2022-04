Mon roman d’enquête Lumni – La grande découverte de Magellan

La grande découverte de Magellan est un titre de la collection des éditions Gründ, Mon roman d’enquête Lumni, paru en février 2022. Un roman intéressant, pour réviser le programme scolaire de cycle 3 (CM1, CM2, 6è), grâce à des énigmes élaborées en collaboration avec Lumni.

Pour jeter un regard par-dessus la balustrade, la petite suivante de la reine se hisse sur la pointe des pieds. En bas, se trouve la salle du trône d’Espagne ! Tous les grands royaumes se sont réunis. Il n’y a que des hommes, mais la jeune suivante, Manuella, étouffe un rire, pensant qu’elle est en train de les épier. Il y a le roi Charles et le futur Charles Quint. Deux objets retiennent l’attention, une boule de bois peinte et ouvragée, un globe terrestre, ainsi qu’un coffre grand ouvert et presque vide. En effet, il y a seulement un ridicule tas de piécettes qui brille au fond.

C’est une nouvelle aventure riche qui est à découvrir, proposant aux enfants, de 9 à 11 ans, de suivre les pas de Manuella et Magellan sur la route des épices. Ils vont devoir atteindre les Indes et pour cela, ils vont avoir besoin de l’aide des jeunes lecteurs. En effet, les enfants vont devoir résoudre des énigmes de toutes sortes, pour réviser tout en s’amusant, et surtout pour venir en aide aux héros de l’aventure. Une quête épique et historique, dans laquelle les élèves plongent facilement. Le roman est découpé en plusieurs chapitres, facilitant la lecture, les réponses données au fur et à mesure, en bas de page. A la fin de l’ouvrage, des pages supplémentaires invitent à aller plus loin dans la découverte et les connaissances, avec des codes à scanner, pour découvrir l’Histoire, l’astronomie, les épices, Marco Polo… Quelques illustrations immergent plus facilement les enfants, dans cette aventure originale et captivante.

La grande découverte de Magellan est un nouveau titre de la collection Mon roman d’enquêtes Lumni, des éditions Gründ. Un ouvragé créé en collaboration avec la plateforme Lumni, proposant de vivre une belle aventure, tout en aidant les héros et en révisant le programme scolaire.

