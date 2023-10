Histoire des Rues de Clermont-Ferrand et Montferrand

Histoire des Rues de Clermont-Ferrand et Montferrand de Louis Passelaigue vient de paraître aux Editions De Borée.

Il y a quelques années, en sortant de la gare à Clermont-Ferrand, je fais mes premiers pas dans l’avenue de l’Union-Soviétique. Je me suis tout de suite demandé quelle était la raison de cette appellation. La réponse, je l’ai aujourd’hui, grâce au livre de Louis Passelaigue.

Si vous êtes Clermontois(e), vous connaissez évidemment la place de Jaude ou la rue des Gras. Si pour certains auteurs, le nom de Jaude provient de l’occitan Jau signifiant Coq, pour d’autres il s’agit d’une dérivation venant du temple de Vasso galate. Quant à la rue des Gras, son nom provient des grandes marches qui faisaient comme des gradins face à la cathédrale.

Le livre se compose de trois parties. Pour commencer, une courte introduction, ensuite les rues de Clermont et pour finir les rues de Montferrand de A à Z. En parcourant cet ouvrage, vous allez devenir incollable sur l’origine et l’histoire des rues de Clermont. De plus, l’auteur nous raconte de nombreuses anecdotes historiques. (l’importance de la Famille Michelin dans l’économie de la ville) Des lieux sont mis en avant (Jardin Lecoq ) ainsi que des institutions de la ville, comme le marché Saint-Pierre.

Le livre est riche de belles illustrations, de vieux plans, d’anciennes cartes postales et de photographies en noir et blanc.

Un petit bémol. Pour certaines rues, la notice ne donne qu’une courte biographie de la personne qui a donné son nom à la voie.

Histoire des Rues de Clermont-Ferrand et Montferrand de Louis Passelaigue est la bible à consulter par tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur la ville. On vous laisse partir à la redécouverte de la cité arverne.

