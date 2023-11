If we were villains – Ed. Castelmore

If we were villains est un roman relié, de M.L. Rio, paru aux éditions Castelmore, en octobre 2023. Un très bel ouvrage, qui présente un thriller dark academia, un récit traduit en 14 langues et qui est devenu un véritable phénomène TikTok.

Assis, ses poignets menottés à la table, Oliver songe… Le garde qui est posté près de la porte l’observe fixement, comme s’il attendait quelque chose. Joseph Colborne fait son entrée. Un homme maintenant âgé de presque cinquante ans, et aux cheveux grisonnants. Tous les quinze jours, Oliver est surpris de découvrir que Joseph a encore vieilli, cela un peu plus chaque fois, depuis dix ans. Joseph s’assied devant Oliver, joint les mains et dit son prénom. Les deux hommes échangent, comme un bonjour. Joseph explique qu’il paraît que l’audience pour la conditionnelle s’est bien passée. Il le félicite. Il lui rappelle que pour lui, Oliver ne devrait pas être là !

Le récit, découpé en plusieurs actes, revient sur l’histoire d’Oliver, étudiant pour devenir comédien, dans un conservatoire réputé. Entre réalité et théâtre, les différents protagonistes se dévoilent. Le roman présente un drame shakespearien, très sombre et haletant. L’histoire va crescendo dans la descente macabre et les personnages tourmentés. Un crime, une pièce macabre, la jalousie, des acteurs chamboulés, des rôles secondaires et des victimes, voilà ce que décrit le récit savamment découpé et poignant. Mystère, suspense et personnages restent maîtriser, pour ce thriller dark academia, qui est à découvrir ici en une version reliée superbe.

If we were villains est un très bel ouvrage, relié et travaillé, des éditions Castelmore. Une nouvelle édition de toute beauté, qui propose de découvrir ou redécouvrir le thriller de M.L. Rio, phénomène TikTok, qui va faire l’objet d’une adaptation en série télé.

