L’Alchimiste – Tome 2 – Éditions Jungle 

Juste après avoir résolu l’énigme de la cathédrale de Notre-Dame, notre équipe repart en direction de la Grèce antique !! Car l’Alchimiste choisi a encore un long chemin avant de trouver la pierre philosophale !!

La suite attendue de cette BD jeunesse médiéval/fantasy, aux faux airs de Da Vinci Code !!

Continuez l’aventure dans Le labyrinthe interdit, publié le 19 Octobre 22, aux Éditions Jungle. (+10)

Le décor :

Un engin volant sous le soleil levant…

Basile s’est endormi en pilotant cette étrange machine volante, découverte dans les sous-sols de la cathédrale de Notre-Dame. La clé qu’il possède depuis le meurtre de son père, a encore changé de forme, et les entraîne automatiquement vers la Grèce.

Tandis qu’il ronfle impunément, Esperanza, qui s’était affalée sur son épaule, se réveille en sursaut, à cause d’une odeur pas très catholique !!! Elle soupçonne Basile de ne pas s’être lavé les dents, alors que celui-ci prétexte des remontées maritimes qu’ils survolent !!!! Pendant ce temps, Flamel réfléchit à leur position actuelle. Comme Fibus, enfin, qui réfléchit aussi, mais pas du tout par rapport à leur situation. D’autres questions, comme la durabilité du vieux Flamel, le tourmente !!!!

Bref, l’ambiance est toujours au beau fixe pour ce quatuor délirant !!

Il est temps d’insérer la « nouvelle » clé dans le manuel laissé par feu, son père. La nouvelle énigme, les entraîne plus précisément sur l’île de Crête avec un mystère du nom d’Astérion, et d’un vieux ridé à élucider pour trouver la prochaine entrée d’un monument bien caché !!!

C’est reparti pour plus d’aventures, de secrets et d’amusement, avec cette équipe de bras cassés qu’on adore !!!!

Le point sur la BD :

On peut dire que Nicolas Beuglet doit être un mec qui a de l’humour !! Les rapports entre les personnages sont toujours aussi cyniques et bienveillants à la fois, et on apprécie vraiment le genre. Cela rend chaque protagoniste terriblement attachant, malgré leurs multiples maladresses. Tandis que le scénario nous tient en haleine avec ses aventures d’un bout à l’autre de la terre, moteur de l’action générale, avec le ton comique des échanges entre personnages !!! Mais aussi, cette course contre la montre pour arriver avant cette « ombre » qui plane toujours à leur trousse.

Dans ce second tome de L’alchimiste, on est plongé dans la mythologie grecque. Astérion, un labyrinthe, la Crête… Cela doit certainement vous rappeler quelques pans de l’Histoire, que Barbucci et Saint Genez s’éclatent à nous rendre le plus proche de la réalité possible. Dynamique dans les combats, drôles dans les mimiques des personnages. En plus des secrets révélés à propos du père de Basile, et du rapprochement des deux petits jeunes !!

La conclusion :

Un second tome sur les chapeaux de roues, où les révélations dramatiques tombent sur cette petite « famille » tout en gardant cet esprit bienveillant et leurs différences comiques !!! L’alchimiste aux Éditions Jungle est une série ludiquement fun, avec des personnages drôles et attachants !!!