TRASH! – Les projecteurs se tournent vers le 13e Art à Paris pour une expérience unique ; “Trash!”. Un spectacle audacieux qui explore les innombrables possibilités du recyclage à travers la percussion, la musique et l’humour.

TRASH!

au 13e Art, du 30 novembre 2023 au 28 janvier 2024

et en tournée dans toute la France

TRASH! COMPANY incarne un dynamisme artistique engagé, avec cette création comme preuve de leur passion pour la percussion, la musique et l’humour tout en sensibilisant le public à l’importance du recyclage. Une compagnie à suivre de près dans le monde de l’art multidisciplinaire et du spectacle musical familial.

Donner une nouvelle vie aux déchets

Au cœur de “Trash!“, le public découvrira un centre de recyclage d’ordures où quatre artistes créatifs donnent une seconde vie à une variété de déchets. Cette performance artistique met en lumière l’excès de consumérisme qui prévaut dans notre société moderne. Des bouteilles de butane aux parapluies, en passant par les ballons, les boîtes à outils, les cornes et les sacs de bricolage, rien n’échappe à leur créativité. Tout est transformé en sketchs musicaux colorés, imprégnés d’esprit et d’humour, pour le plus grand plaisir du public.

TRASH! Une expérience inédite à ne pas manquer

“Trash!” offre une expérience unique et divertissante qui sensibilise le public à l’importance du recyclage tout en lui offrant un spectacle énergique et très rythmé. Ne ratez pas cette première à Paris, où l’art rencontre l’environnement de manière inattendue et passionnante.

La TRASH! COMPAGNY : Des Artistes Pluridisciplinaires au Service de l’Art et de l’Environnement

“Après avoir collaboré dans des compagnies comme Mayumaná, Toompak ou Yllana, les artistes pluridisciplinaires Gorka González et Jony Elías, ont créé Töthem Company en 2020 avant de la renommer TRASH! COMPANY en 2023 pour satisfaire leurs préoccupations artistiques et continuer à investiguer de manière multidisciplinaire dans différents projets. Avec ce premier spectacle TRASH!, ils capturent l’énergie de leur « percussion à haute tension » avec une proposition pleine d’énergie, de musique et d’humour.

Gorka González a été directeur de la cie Toompak, créant, produisant et dirigeant plus de 12 spectacles musicaux avec des matériaux recyclés, participant ainsi à plus de 1500 événements et conquis un million de spectateurs. Leurs projets sont toujours liés à l’art et à l’environnement et ont eu lieu sur des scènes telles que le « Festival de Teatro Clásico de Mérida » ou le « Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá ».”



Dates de la tournée :

14/11/2023 – 20h30 La Comète Hésingue (68)

02/02/2024 – 21h00 Espace Saint Exupéry Franconville (95)

03/02/2024 – 20h00 Le Mail Soissons (02)

09/02/2024 – 20h30 Le Jeu De Paume Vizille (38)

10/02/2024 – 20h30 Le Briscope Brignais (69)

14/03/2024 – Le Pin Galant Mérignac (33)

16/03/2024 – 17h00 Théâtre Coluche Plaisir (78)

19/04/2024 – 20h30 Les Arcs Quéven (56)

27/04/2024 – 21h00 L’onyx Plaisance Du Touch

03/05/2024 – 20h30 Les Tanzmatten Sélestat (67)

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Du 13 novembre 2023 au 28 janvier 2024, du jeudi au samedi à 19h – dimanche à 16h

Le 13e Art – Centre Commercial Italie 2 – Paris XIIIe

Durée : 1h20

Tarifs : de 19€ à 49€

