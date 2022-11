Imagier pour compter – Pascale Estellon

Pascale Estellon réussit à nous éblouir avec son nouvel album illustré « Imagier pour compter » aux Éditions Les Grandes Personnes. Dans un univers doux et coloré, l’autrice propose aux enfants d’apprendre à compter jusqu’à 10, à l’aide d’un cherche et trouve adorable où se cachent de nombreux animaux et autres petites bêtes.

Pascale Estellon : Une autrice à l’imagination débordante

Pascale Estellon fait partie de ces auteurs qui ont leur propre univers, reconnaissable en quelques secondes. Son style, c’est cette innocence qui se dégage de ses imagiers, la douceur de ses illustrations bien sûr, et ce côté pédagogique qui propose à l’enfant d’apprendre tout en s’amusant. Sans oublier son originalité qui ressort clairement de la plupart de ces ouvrages, pour le plus grand plaisir des amoureux de lecture.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Pascale Estellon, n’hésitez pas à aller découvrir nos articles consacrés à « Resto-Verso, petit jeu de mémoire », « Mes petits jeux » ainsi que le sublime « Imagier des couleurs de la nature » sur FranceNetInfos.

Mon avis sur le livre « Imagier pour compter »

« Imagier pour compter » est un album à l’univers enfantin absolument craquant. Pascale Estellon invite les enfants à apprendre à compter jusqu’à 10 autour de 6 doubles pages riches en détails. Sans surprise, ils vont se retrouver en immersion dans la nature à la découverte de quelques petites choses à retrouver. Des animaux essentiellement, au cœur de décors adorables, très colorés pour le coup, du grand Pascale Estellon. Le livre ressemble à un cherche et trouve puisque le lecteur aura la mission de découvrir « 1 oiseau », « 3 nuages », « 6 petites sardines », etc. Et pour rendre les choses encore plus amusantes, elle a ajouté quelques volets à ouvrir pour découvrir ce qui se cache en dessous. Enfin, l’autrice a écrit les chiffres de façon à ce que le petit puisse les observer et les retenir à son tour. Bien vu !

« Imagier pour compter » est à retrouver ICI.