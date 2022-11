Les géants, le sixième tome, Yatho

Yatho est le sixième et dernier tome de cette première saison de la série jeunesse Les géants, des éditions Glénat. Une bande dessinée de Lylian et Paul Drouin qui présente l’heure du combat final pour les enfants et les géants, qui vont devoir affronter Alyphar pour sauver le monde.

Au Groenland, dans le complexe secret de Crossland, une équipe se tient prête pour vérifier la situation au niveau 1. Les hommes armés font face à une grande porte automatique, ils n’ont aucun signe de vie des opérateurs sur place. Tout le monde semble inquiet et sous tension. Le réseau a été coupé partout, ils ne peuvent donc pas compter sur les caméras de surveillance… Les ordres sont de tout faire pour garder le garçon, dans le complexe et en vie. La grande porte s’ouvre, le garçon apparaît, l’air serein, les yeux fermés. Puis, il ouvre les yeux, qui sont rouges, il semble plus menaçant. Youri tente de prendre les devants, essayant de rassurer Yatho. Mais le jeune garçon utilise son pouvoir pour capturer Youri et le mettre à terre. C’est alors que tous les hommes tirent des fléchettes, sans aucun succès.

Le danger est toujours plus grandissant, dans ce dernier album de la saison. En effet, Yatho se réveille, Alyphar le possède, pour être toujours plus puissant. De son côté, Célestin et son géant Tyrl sont les derniers à ne pas être sous l’emprise d’Alyphar. Aussi, ils vont devoir tout faire pour tenter de ramener leurs amis, afin de pouvoir affronter ensemble Alyphar. Le récit est bien rythmé, avec beaucoup de suspense et de surprises, dans cet affrontement terrible qui s’annonce. La bande dessinée se lit assez facilement, avec les éléments qui se mettent et place et les combats épiques. Le message principal reste que les générations à venir doivent prendre soin de la planète, de la nature et des animaux, pour la protéger et la sauver. Le dessin est toujours énergique et plaisant, avec un trait rond et vif, des personnages expressifs et de belles couleurs.

Yatho est le sixième et dernier tome de première saison de la série Les géants, des éditions Glénat. Un album bien rythmé et haletant qui annonce l’heure du combat final, épique et puissant, pour faire face au puissant Alyphar qui sème la terreur et veut détruire la Terre.

