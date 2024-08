J’apprends à compter avec les animaux – Ed. Langue au chat

J’apprends à compter avec les animaux est un album jeunesse de Solenne et Thomas, paru aux éditions Langue au chat, en juin 2024. Un livre qui propose aux jeunes lecteurs d’apprendre à compter, entre chiffres, animaux rigolos et chemins de doigts.

Les enfants se voient invités à partir en balade et en chemin, pour compter jusqu’à 10 ! Des devinettes sont posées, pour trouver la réponse, il suffit de soulever le flap. Ainsi, ils apprennent ou confirment que le coq est l’animal qui réveille tous les habitants de la ferme. La première double page présente les chiffres un et deux, présentant des animaux seuls, ou en duos. En plus de découvrir les chiffres, les jeunes lecteurs découvrent des informations autour de la ferme, des animaux, des fruits, céréales… La deuxième double page présente les chiffres trois et quatre, toujours au travers des éléments de la ferme. Ici l’on retrouve la porcherie et le potager…

Le livre invite à découvrir les chiffres, mais plus que cela, l’univers autour de la fermer, avec plein d’animaux amusants. Le livre est interactif, il propose de répondre à des devinettes, pour découvrir le monde. Les réponses se trouvent derrière des flaps à soulever, qui raviront les bambins ! Les chiffres sont creusés, permettant d’apprendre à les tracer, et travailler la motricité fine. Le livre solide est facile à prendre en main et à manipuler, pour soulever les volets et faire les chemins de doigts. Le texte reste simple, et efficace, plongeant les enfants dans une ferme en compagnie de plein d’animaux à découvrir. L’ouvrage se termine avec une double page de jeux, pour apprendre à compter, et aller un peu plus loin. L’univers graphique est tout aussi plaisant, avec un trait fin et doux, ainsi que de tendres couleurs.

J’apprends à compter avec les animaux est un album jeunesse, à flaps, des éditions Langue au chat. Un livre interactif pour apprendre à compter, découvrir les animaux de la ferme, entre autres, à travers des devinettes, des flaps à soulever et des chemins de doigts à suivre.