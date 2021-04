Jaune ! – Drôles de trous

Jaune ! est un nouveau livre à trous qui vient compléter la collection Drôles de trous, des éditons Nathan. Un ouvrage de Delphine Chedru, paru en mars 2021, qui, par son format universel, présente un univers original et doux, pour découvrir la couleur jaune.

Jaune comme le soleil qui brille haut dans le ciel d’été, dans un ciel bleu limpide, entre libellules et montgolfières. Jaune comme les champs de colza, au sortir de l’hiver, qui ondule sous le vent encore frais, offrant un parfum particulier. Jaune comme le caneton, tout jeune, qui plonge dans la mare, pour s’amuser, barboter ou encore faire sa toilette. Jaune comme le foin qui vient d’être coupé et qui régalera les vaches, pour l’hiver à venir. Un foin frais, parfumé et beau, à laisser sécher près de l’étable… Jaune comme le tracteur qui laboure les champs, retourne la terre pour les prochaines plantations.

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs vont découvrir une nouvelle grande illustration, avec un élément de couleur jaune dominant et un trou, qui incite les enfants à tourner la page suivante. Le texte est simple, efficace, pratiquement comme un imagier, décrivant clairement la scène, permettant ainsi aux bambins d’enrichir leur vocabulaire. Sur chaque page, le trou est de plus en plus petit, proposant une surprise à chaque fois, une animation qui plaît aux enfants, simple et étonnante, parfaite pour les petites mains. Dans ce livre, les bambins apprennent aussi une nouvelle couleur, à travers différentes scènes et un quotidien bienveillant, comme le lever du soleil et la nuit éclairée d’étoiles. Le graphisme est également très simple, plutôt sombre et rond, assez plaisant et efficace, jouant avec les contrastes.

Jaune ! est un nouvel album de la collection Drôles de trous, des éditions Nathan, qui, dans ce format universel des livres à trous, propose une découverte originale, autour d’une couleur dominante, pour aller de surprises en surprises.