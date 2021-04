3 questions à… Eva de Kerlan, auteure de romances mais pas que !

Dans notre galerie de portraits d’auteures de grand talent, nous vous proposons aujourd’hui celui d’une romancière prolifique, attachante et pleine de belles énergies : Eva de Kerlan. Elle a eu l’extrême gentillesse de se prêter à notre interview des 3 questions à…

FranceNetInfos : Bonjour Eva, présente-nous tes livres et ton univers en général

Eva de Kerlan : Hello, je suis une auteure assez polyvalente, j’aime écrire dans tous les genres et univers, même si la majeure partie de mes titres sont axés romance. Mes romans sont profondément humains et bourrés d’émotion, comme moi je crois.

FNI : quels sont tes projets ?

EDK : Mes projets sont nombreux. Il y a une trilogie fantasy qui devrait sortir fin 2021 si tout va bien, une saga d’aventure à paraître à partir de fin 2022 et une autre saga de romance historique dont le tome 1 sortira courant 2022 également.

FNI : comment gères tu la situation actuelle, est-ce qu’elle a affecté ta créativité ?

EDK : cela n’affecte pas ma créativité, ça me ralentit dans mon planning à cause de la gestion scolaire de mes enfants mais c’est tout. Par contre cela a conduit mes éditeurs à reporter certaines parutions, cela a tout de même un impact sur moi et mon lectorat.

Merci beaucoup Eva de Kerlan pour cet échange très agréable. Vous pourrez la rencontrer et faire dédicacer vos livres lors de ces deux rendez-vous : Troll et légendes, Mons (Belgique) les 15-17 octobre 2021 et RARE Paris ke 2 avril 2022. D’ici-là, vous pouvez vous abonner à sa newletter ici.