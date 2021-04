Avec l’arrivée de la Fête des mères, nous avions envie de vous parler de Draeger, cette jolie marque française pionnière dans le domaine de l’imprimerie. Elle possède un rayon papeterie qui regorge d’idées cadeau ainsi que de nombreuses pièces de décoration qui valent le détour.

Draeger : Papeterie et objets décoratifs

Draeger se démarque par sa créativité. Les produits qu’elle propose sont variés de façon à ce que chacun puisse se projeter. Le rayon papeterie déborde de matériel en tout genre pour nous aider à faire vivre nos créations. Les adeptes de scrapbooking auront l’embarras du choix : cartes de vœux, kits, bullet journal, stickers, calendriers, semainiers, stylos, feutres, supports, trombones, tampons, etc. Quant à ceux qui recherchent des cadeaux personnalisés à faire à leurs proches, Draeger propose plusieurs « Objets maison » type affiches, tableaux, coussins, etc.

La fête des mères avec Draeger

Nous avons été agréablement surpris par le large choix qui s’offre à nous sur la boutique. Le site est bien pensé, les recherches sont faciles, par thématique essentiellement. Et pour la Fête des mères, nous avons sélectionné quelques idées sympas, à commencer par la carte à personnaliser soi-même. Ou encore, objet du quotidien qui délivre un mot, une phrase, un message à transmettre. Nous avons notamment aimé les mugs, qui en plus d’être jolis délivrent un doux message d’amour.

Mon avis sur le site Draeger

Draeger est la référence en terme de matériel pour le scrapbooking ou encore le DIY. Et pour en avoir fait il y a quelques années, j’ai trouvé que les kits et autres accessoires étaient de qualité. Et le choix est impressionnant ! Cela permet de trouver le bon matériel pour pouvoir faire vivre son projet dans le thème souhaité, c’est très appréciable.

Si comme moi, le plaisir d’écrire avec un stylo ne vous a jamais quitté, je vous invite à jeter un coup d’œil au rayon papeterie, du côté des carnets et bloc-notes notamment. Il y a de vraies pépites esthétiques. Pour ceux qui aiment tenir un bullet journal ou qui aimeraient s’y mettre sérieusement, Draeger propose des « Kits de démarrage » ainsi que du matériel associé (collage de photos, etc.).

Parmi les produits que j’ai particulièrement aimés, il y a « Mon Planner Familial » dans lequel il est possible de noter tous les événements et rendez-vous de la petite famille. Sans oublier le semainier (21*29,7 cm) à afficher dans la cuisine. « Mon joli kit de papeterie » sur le thème des licornes risque bien de séduire les petites filles. À l’intérieur, on retrouve un carnet, des planches de stickers et un stylo licorne pour laisser libre cours à leur imagination.

Et pour ceux qui aiment se challenger, je vous conseille de jeter un coup d’œil du côté des « Kits tout-en-un » pensés pour nous former à telle ou telle activité. C’est notamment le cas pour le « Kit tote bag Baigneuses » qui contient tout le matériel pour que nous puissions créer notre propre tote bag personnalisé. Ou encore les « Kits Mercerie » qui initient à l’art du tricotin, du quilling ou du punch needle. De bons moments de détente en perspective !

En conclusion

Draeger possède tout un tas d’idées cadeau à faire à nos mamans. Il suffit juste de trouver LE cadeau qui ravira son cœur et lui donnera le sourire en ce jour de Fête des mères.