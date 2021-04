Widyka – Dés dingues family

Widyka, jeune marque française de jeux de société funs et rapides, propose différents jeux, pour toute la famille. Des moments conviviaux à vivre, entre rigolade et réel challenge, pour petits et grands, notamment avec le jeu Dés dingues family, entre observation et rapidité.

Widyka, jeune marque française de jeux de société funs, rapides et addictifs, s’affirme peu à peu dans son positionnement et l’envie de transmettre, à travers leurs jeux, de bons moments à vivre en famille. Ainsi, cet amusement se traduit par des couleurs acidulées et attrayantes dans les jeux proposés, ou à travers des personnages amusants. Des jeux simples, pour redonner aux familles l’envie de jouer ensemble, avec des règles faciles à comprendre, des jeux rapides et accessibles à tous.

Dans ce but, le jeu Dés dingues family propose de jouer en famille, avec plusieurs règles de jeu, afin de varier les plaisirs. Le jeu de base, est pour les enfants à partir de 5 ans et pour les plus grands, bien évidemment. Il va falloir être le plus rapide et le plus malin pour rafler tous les dés, en un temps record.

Le coffret coloré se compose de 100 dés, un dé électronique, un sablier, huit shakers de couleurs, une couronne, un sac de rangement et d’une notice avec les différentes règles du jeu. Les règles sont simples, mêlant observation et rapidité. Les joueurs vont devoir lancer en même temps leurs dés sur la table. Puis, c’est le dé électronique qui va déterminer le chiffre du jeu, pour tous les joueurs. Les joueurs vont devoir retrouver, le plus rapidement possible, tous les dés avec le chiffre indiqué par le dé électronique, même ceux des adversaires, et relancer ses dés uniquement dès que nécessaire, pour pouvoir en amasser le plus possible, jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus. Quand tous les dés sont ramassés, la partie s’arrête, il faut donc compter le nombre de dés de chacun, pour déterminer le gagnant, celui qui remporte la couronne et devient le roi ou la reine Dés dingues !

D’autres règles sont présentées, avec des suites ou des batailles, de différents niveaux, pour toujours plus d’amusement en famille et varier les plaisirs. Des jeux avec des dés bonus ou malus viennent aussi pimenter les parties. Le sac permet de ranger rapidement et facilement tous les éléments du jeu, et de le transporter pour un week-end ou les vacances.

Widyka présente Dés dingues family, un jeu fun, amusant, plutôt simple, avec des dés, des chiffres, des couleurs et surtout de la rapidité et de l’observation pour les joueurs. Un jeu rigolo et familial, pour réunir facilement petits et grands, à partir de 5 ans, autour d’une table pour différentes parties à jouer contre les autres et contre le temps, afin de devenir le roi ou la reine Dés dingues !

La marque française Widyka et ses jeux de société funs et familiaux sont à retrouver par ici…