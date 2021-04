Vacances à la montagne : 7 treks dans les Alpes pour tous les niveaux

Depuis 2020, la situation sanitaire a apporté de nombreux bouleversements dans les habitudes des Français et notamment en matière de choix de destinations de vacances. L’été dernier, nous avons ainsi été nombreux à passer nos vacances d’été en France soit par choix, soit par contrainte.

En outre, davantage de vacanciers ont choisi la montagne pour y passer leurs vacances et faire de la randonnée et ont délaissé les plages, perçues comme bondées et sur lesquelles le virus circule activement. Ainsi,à l’été 2020, les massifs français ont enregistré une hausse de la fréquentation de plus de 10% par rapport à 2019.

Si les Vosges, le Jura, le Massif Central et les Pyrénées ont été le choix de nombreux amoureux de nature, ce sont les Alpes qui demeurent les montagnes préférées des Français.

Il faut dire que leur superficie et la diversité de paysages qu’elles offrent du Nord au Sud ont de quoi séduire !

Ici, nous vous proposons de découvrir cinq itinéraires de randonnée de plusieurs jours pour découvrir l’immense massif des Alpes.

Nous avons sélectionné cinq itinéraires différents par leur durée, leur difficulté et leur ambiance. Quelque soit vos envies et votre niveau, vous trouverez ici un itinéraire de trekking dans les Alpes à votre pied !

1 – Le Tour du Mont Blanc, le trek dans les Alpes le plus connu

Commençons par un trek dans les Alpes qui n’est certainement pas le plus simple mais qui est à coup sûr le plus célèbre : le Tour du Mont Blanc.

Connu pour faire le tour du plus haut sommet d’Europe de l’Ouest (4810 m) et pour passer par trois pays (la France, l’Italie et la Suisse), ce trek est le rêve de randonneurs du monde entier !

Il faut dire que les paysages dignes des plus belles cartes postales, l’ambiance alpine traditionnelle et les paysages époustouflants sur massif du le Mont-Blanc sont autant d’avantages propres à ce trek dans les Alpes du Nord.

Pour le réaliser en intégralité, ce sont 10 000 mètres de dénivelé positif répartis sur 160 kilomètres qu’il faudra parcourir. Généralement, on le fait en dix jours de randonnée mais il est possible de :

raccourcir la durée du trek à 7 jours en réalisant des transferts en bus

la rallonger en empruntant des variantes de l’itinéraire principal

Enfin, sachez que le “TMB” n’est pas un trek difficile malgré son caractère physique. En effet, le parcours se déroule en moyenne montagne sur des sentiers de randonnée balisés et ne comporte pas de passage technique.

2 – Le Tour des Aiguilles Rouges, l’itinéraire court et époustouflant

En vallée du Mont Blanc, se déroule un autre parcours de trekking vers Chamonix : le Tour des Aiguilles Rouges.

Cet itinéraire en boucle est un trek dans les Alpes idéal pour débuter la randonnée itinérante. En effet, les sentiers ne présentent aucune difficulté particulière, plusieurs refuges de montagne à l’ambiance authentique sont présents sur le parcours et le trek ne dure que quelques jours.

Pour réaliser le Tour des Aiguilles Rouges, comptez trois jours de marche et un de plus si vous décidez de réaliser l’ascension du Mont Buet, culminant à 3096 m (plus technique que le reste du circuit).

Durant ce trek dans les Alpes du Nord, vous passerez notamment par le Lac Blanc, considéré comme l’un des plus beaux points de vue sur le massuif du Mont Blanc !

3 – Le Tour du Queyras, un trek ensoleillé dans les Alpes du Sud

Changement de massif et changement d’ambiance.

Alors que les Alpes du Nord sont faites de montagnes grandioses et vertigineuses, le Queyras est un massif moins arpenté et qui a la particularité d’être au croisement des climats alpins et méditerranéens.

Celles et ceux qui recherchent le soleil choisiront cette destination pour leur prochain trek dans les Alpes puisque dans le Queyras, le soleil inonde les vallées 300 jours par an !

L’une des plus belles façons de découvrir toute la diversité de ce massif (Est et ouest offrent de grandes différences en termes de reliefs, de faune, de flore…) est certainement de faire le Tour du Queyras.

D’une durée comprise entre 7 et 9 jours selon l’itinéraire emprunté, ce sentier de Grande Randonnée réalise une boucle qui permet de passer par tous les étages montagneux du Queyras, des plaines à la haute montagne en passant par les alpages d’altitude, les forêts, des lacs et surtout, de nombreux et beaux cols !

Au total, il faudra avaler environ 8000 mètres de dénivelé pour réaliser la totalité de la boucle.

Les amoureux de nature seront au paradis puisque la faune du Queyras est riche et témoigne de l’ère glaciaire qui a dominé les Alpes pendant des millions d’années. En effet, certaines espèces telles que le lagopède ou l’hermine habitent ces montagnes.

4 – Le Tour des Écrins, paradis des alpinistes

Entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud se cache un massif de montagnes sauvages et vivement apprécié des alpinistes : les Écrins. Le Râteau, le Pelvoux, la Meije, l’Ailefroide, la Barre des Écrins… Les sommets tutoyant les 4000 mètres sont légion dans le secteur et composent des paysages saisissants.

De plus, l’activité pastorale demeure bien ancrée dans les Écrins et permet d’entretenir des alpages de montagne sauvage qu’il est agréable d’arpenter.

Enfin, grâce à un climat particulier et les actions de préservation menées par le Parc National des Écrins, la faune et la flore du massif est d’une richesse exceptionnelle. En juin et au début du mois de juillet, la floraison est une véritable explosion de couleurs dans les montagnes !

Des petits villages aux lacs glaciaires, vous pouvez découvrir toute la richesse de ce massif de montagnes en parcourant le GR 54.

Il s’agit d’un trek dans les Alpes en boucle d’une durée de 10 à 15 jours de marche. Du fait de ses 12 500 mètres de dénivelé et certaines étapes longues, c’est un trek physique.

En outre, la neige peut persister jusqu’à tard dans la saison dans les Écrins et notamment au col de l’Aup Martin (2761 m). Il faudra donc bien se renseigner auprès des Offices du Tourisme et/ou du PGHM ainsi que prévoir un équipement et des vêtements de randonnée adaptés.

5 – La Traversée de la Vanoise par le GR 55

Finissons par un trek dans les Alpes sauvages et grandiose de la Vanoise : le GR 55.

Ce trek de 4 jours se déroule dans une nature préservée et dans laquelle les animaux sont nombreux.

Au départ de Tignes et rejoignant Modane, on entre rapidement dans le Parc National de la Vanoise que l’on ne quitte plus jusqu’à la fin. Sur le trajet, vous passerez par des lieux à couper le souffle comme le Col de la Vanoise ou bien le Lac des Vaches traversé par un curieux chemin en pierres plates.

L’absence de difficulté technique, la courte durée et le confort des refuges sur l’itinéraire en font un trek dans les Alpes parfait pour débuter le trekking !

Alors ? Prêts à partir à l’aventure ?