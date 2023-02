Je suis en CP – Histoires à lire tout seul

La collection Je suis en CP, des éditions Flammarion, se complète avec un joli recueil, Histoires à lire tout seul. Un bel ouvrage, avec un marque page à découper, paru en janvier 2023, qui propose aux jeunes lecteurs des récits progressifs, vers une lecture autonome.

Le livre, à rabats, propose un marque page à découper et une petite note d’informations aux parents, pour accompagner les enfants dans l’apprentissage de la lecture. Une photo de classe vient présenter tous les élèves et leur maîtresse, à retrouver au fil des histoires à lire. Avant de découvrir le premier récit, une comptine est présentée. Elle invite à s’immerger un peu plus dans le quotidien des élèves de cette classe de CP. Les premières histoires sont de niveau 1, car le livre se veut progressif. Quatre récits sont à découvrir et à lire, dans cette première partie.

Onze histoires sont à lire, dans ce recueil fabuleux, qui permettra d’accompagner les jeunes lecteurs, tout au long de l’année scolaire. Trois niveaux progressifs sont suggérés dans cet ouvrage qui propose aux enfants d’aller vers une lecture autonome. Les lettres muettes se trouvent grisées et certains mots trouvent leur définition à la fin du livre. Les histoires, qui reprennent le quotidien d’une classe de CP, vont permettre de s’immerger plus facilement et de se retrouver dans certaines scènes, certains personnages. Des comptines sont à retrouver à chaque niveau et un dico-mots vient parfaire le livre. L’univers est fabuleux, amusant, plaisant, avec des personnages attachants, et un bel univers graphique tendre et coloré.

Histoires à lire tout seul est un recueil de la collection Je suis en CP, des éditions Flammarion. Un bel ouvrage qui regroupe onze histoires à lire tout seul, sur trois niveaux de difficulté. Un livre pour accompagner les enfants, leur donner envie de lire et les faire progresser vers une lecture autonome.

Lien Amazon