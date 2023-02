Les grimaciers – Ed. Sarbacane

Les grimaciers est un roman graphique de Cheero Deemartsio et Luca Albanese, paru aux éditions Sarbacane, en février 2023. Une bande dessinée bien construite, originale, distrayante et captivante. L’histoire d’un père de famille qui ne sait plus vraiment où il en est, jusqu’à ce qu’il enfile un masque pour faire justice…

Décembre 1993, à Naples, il y a du monde dans les rues. Un homme croise deux femmes, dont l’une porte un sac à main de marque. Alors qu’ils sont sur le point de traverser la rue, un scooter passe et arrache le sac à main. La femme se retrouve par terre, tandis que l’homme crie après les fuyards, qui sont passés juste devant lui. Puis, il se met à leur courir après. Dans les petites ruelles, les deux voleurs mettent le bazar sur des étals. Les vendeurs houspillent et l’homme continue sa poursuite. Malheureusement, il finit par tomber à terre. Un autre vendeur lui dit qu’il vaut mieux lâcher l’affaire et lui offre une pizza pour lui remonter le moral ! Luigi est de retour à son boulot. Il explique à son collègue qu’il a refusé la pizza ! Au même moment, deux sales types entrent dans la boutique, pour intimider le patron…

Le récit présente Luigi, Napolitain en pleine crise de la quarantaine, qui ne trouve plus vraiment de sens à sa vie. A Naples, alors que la délinquance ne cesse de progresser, tout comme la mafia, l’homme, inspiré par les paroles du maire, prend un masque ! Il sort la nuit et va régler les comptes de petits voyous… L’adrénaline, le fait de faire une bonne action, et de changer le court des choses, palpitent Luigi. Le justicier va rapidement entraîner une vieille amie, puis d’anciennes connaissances. Ainsi, la bande dessinée, originale, surprenante et captivante, invite à découvrir ce petit groupe, au travers d’expéditions punitives. Mais les criminels et surtout la mafia, ne vont pas vouloir se laisser faire ! Le récit est plutôt bien développé, découpé, proposant une aventure parsemée de justice, de violence, de délits, de justiciers, de criminels, de héros, d’amour, de courage, de folie, de combats…

Les grimaciers est un album surprenant, captivant et bien rythmé, avec un graphisme très plaisant, à l’ambiance particulière, des éditions Sarbacane. Un récit plutôt bien trouvé, qui présente un groupe de super-héros pas comme les autres, qui veulent remettre un peu d’ordre dans les rues de leur ville !

