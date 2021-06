Karolus Magnus l’Empereur des Barbares, le premier tome

L’otage Vascon est le premier tome du triptyque Karolus Magnus l’Empereur des Barbares, des éditions Soleil. Une bande dessinée de Jean-Claude Bartoll et Eon, parue en mai 2021, qui présente une saga épique, revisitant la légende carolingienne.

Hiver 777, le duché de Vasconie, annexé au royaume Franc depuis une décennie est en proie aux flammes. Des gardes royaux mettent au feu et à sang les petits villages, heureux de piller les Vascons. Mais bientôt, à l’orée des bois, deux Vascons montrent le bout de leur nez. Ils demandent aux gardes royaux de laisser les paysans tranquilles… Un des gardes royaux leur demande qui ils sont pour oser ainsi défier les gardes de sa majesté Karolus Magnus, roi des Francs et suzerain des terres Vasconnes. Les deux hommes se présentent tout en brandissant leurs armes. Ils sont Otxoa d’Aspe et Irrubé de la Joule. Ils ordonnent de dire à leur roi que le peuple des montagnes ne veut pas de lui, de cet usurpateur ! Ils veulent aussi qu’on leur rend l’héritier légitime du duché Vascon. Loin de là, au Nord, c’est un défilé incroyable, une troupe venue d’une autre terre qui arrive voir le roi des Francs.

Ce premier tome pose les bases, présente les différents protagonistes, menant à de futures batailles épiques. Ainsi l’on découvre le roi des francs, Karolus Magnus, connu aussi sous le nom de Charlemagne, qui veut continuer à asseoir son pouvoir, agrandir son royaume. Des alliances se créer et le roi va bientôt mener une bataille en Espagne, mais pour cela, il doit passer par la Vasconie. La bande dessinée est bien menée, assez dense et pourtant captivante, présentant des personnages charismatiques et laissant penser que de grands destins sont sur le point de se jouer… Un récit où s’entremêlent parfaitement l’histoire et la fiction, promettant une suite des plus épiques et des personnages à suivre, tels que le jeune Artza le Vascon, Brunhilde la Saxonne, ou encore Marwan le Wisigoth. Le dessin est puissant, bien exécuté et beau, avec un trait vif et fluide offrant de belles cases de combat, de somptueux paysages…

L’otage Vascon est le premier tome du triptyque des éditions Soleil, Karolus Magnus l’Empereur des Barbares. Un ouvrage captivant, bien mené, qui revisite la légende carolingienne, entremêlée de fiction, pour présenter des personnages charismatiques.