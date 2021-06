Happy coloriage – Petites bêtes du jardin

Petites bêtes du jardin est un nouveau carnet de coloriages, des éditions Dessain & Tolra, du groupe Larousse, paru dans la collection Happy coloriage, en juin 2021. Soixante-douze dessins sont à mettre en couleur, pour découvrir tous les petits insectes et l’univers fascinant du jardin, accompagnés d’une pensée positive !

C’est par un joli papillon, entouré de fleurs, que le carnet débute. Un dessin simple, assez détaillé, à mettre en couleur. Au dos de cette première page, un proverbe français est à découvrir, « Le papillon blanc annonce le printemps ». Ensuite, c’est un autre papillon qui est à colorier, mais celui-ci est fait de multiples motifs, à la façon d’un mandala. Puis, un incroyable insecte, un troisième papillon, un scarabée, des fleurs et des papillons, des araignées, libellules et toutes autres sortes d’insectes sont à retrouver, au fil des pages.

Le carnet carré s’ouvre par le haut, comme un carnet de dessins. Il présente une multitude de petites bêtes du jardin, des papillons en grande partie, mais aussi des araignées, de scarabées, des libellules, des abeilles, entourés, de temps à autre de motifs floraux. Il ne reste plus qu’à choisir une illustration, pour la mettre en couleur et lâcher prise un instant, plus ou moins long et se couper du quotidien. La créativité prend le dessus, avec des feutres, des crayons de couleurs ou peut-être même de la peinture, car les feuilles de cet ouvrage sont assez épaisses et de qualité. Les citations qui accompagnent les illustrations sont plaisantes, curieuses et invitent à lâcher prise, un peu plus, laissant les neurones cogiter tranquillement sur ces mots… Les pages se détachent facilement et correctement, pour pouvoir offrir un petit message à une personne appréciée, ou pour accrocher.

Petites bêtes du jardin est un carnet de coloriages des éditions Dessain & Tolra, de la collection Happy coloriage, qui propose soixante-douze illustrations d’insectes fascinants, à mettre en couleur, accompagné de pensées positives.