Sapiens Imperium : Une saga Sci-fi incroyable – Les Humanoïdes Associés 

Plusieurs peuples déchus, enfermés depuis toujours dans les sous-sols d’une lune de glace. Ils décident de renverser l’ordre établi, pour gagner leur liberté et un avenir meilleur. Sapiens Imperium nous raconte le combat d’un peuple, mais également l’ascendance d’un promis au trône impérial. Une saga sci-fi en one shot riche et prometteuse intitulée : Les damnés de Tazma, parue le 16 Juin 21 chez Les humanoïdes Associés !

Le décor :

Après la victoire de l’empereur de la Dynastie Kerkan contre celui de la dynastie des Khelek, lors d’un combat de métalnauts, les membres de la dynastie Khelek, ainsi que tous leurs différents clans alliés se retrouvent destitués. Puis, on les condamne à vivre dans des grottes naturelles composant les sous-sols d’une lune inhabitée, appartenant à l’Imperium.

Soixante-cinq années plus tard … Planète Impériale Tazma … Le vent glacial balaye la surface de cette Terre inhospitalière, où une base militaire de l’Imperium bloque les issues externes des grottes souterraines.

Plus bas, dans l’amphithéâtre de la grotte du Lac, se déroule un cours d’histoire pour les enfants des peuples oppressés. Une discussion ouverte concernant un des peuples esclaves, déchaîne la colère de la jeune princesse Xinthia. Après un échange houleux, les professeurs font baisser le ton. Mais, la jeune fille n’a plus la tête à étudier. Elle observe de loin son frère Daridian, accompagné de Réa, sa compagne, se dirigeant vers le lac.

Elle décide de les suivre, et qu’elle n’est pas ​sa ​surprise lorsqu’elle découvre que ceux-ci ont découvert un passage vers l’extérieur. L’idée d’une opportunité pour tous les peuples enfermés de quitter cet endroit, en s’octroyant une navette militaire, se profile à l’horizon.

Mais, lorsque la grande nouvelle s’ébruite, certains clans en profitent pour semer le trouble …

Le point sur la BD :

Un format immense (A4+) pour une saga sci-fi de taille aux Éditions Humanoïdes Associés !! Sam Timel adapte, pour débuter son scénario, un fait-divers de 1972, concernant un attentat contre le Roi du Maroc Hassan II dont la famille fut enfermée dans un cachot pendant 17 ans …

Ici, il imagine une chronologie d’événements, conduisant au début de l’histoire de tout un peuple. Aussi, je vous conseille de commencer par cette chronologie en fin de BD afin d’être totalement imprégné par l’ambiance du récit !! Évènements climatiques, conquête spatiale, avènements des machines. Colonisation, arrivée d’espèces extra-terrestres, complots, guerres.

Le récit de Sapiens Imperium, se construit autour d’une multitude de paramètres pour arriver à la situation de Tazma : le début d’une incroyable épopée spatiale sortie de l’imagination de l’auteur !! Les personnages ont des caractères forts. Chacun va devoir faire des choix exigeants qui les mèneront à des destins particuliers !

Soutenu par les graphismes réalistes, pour les personnages, et grandioses, pour les décors, on apprécie grandement la patte de Jorge Miguel.

La conclusion :

Sapiens Imperium aux Éditions Les Humanoïdes Associés se révèle passionnant et terriblement audacieux : raconter en 120 pages BD, une histoire se déroulant sur des siècles, avec autant d’arguments cohérents, et la construction de tout un univers est une prouesse ! L’évolution de l’homme à travers les âges, de Sapiens à un Imperium imaginaire !

Une saga complète qui promet du lourd avec cette mise en bouche particulièrement passionnante ! On attend une seconde partie tant la première était délicieuse !