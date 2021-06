Sélénie, une aventure lunaire pleine de poésie

Sélénie est un récit de science-fiction et fantastique, de Fabrice Lebeault, paru aux éditions Delcourt, en mai 2021. Une bande dessinée originale, pleine de poésie, qui présente une belle aventure lunaire, pleine d’imagination et de suspense.

La Terre est dévastée, tout est désert, mort et inerte. Une mouche, pourtant vole d’un crâne jusqu’à l’intérieur d’une ruine. Elle se pose sur une sorte de capsule, numérotée 63, qui s’allume et s’ouvre. Un robot sort de cette capsule, puis gravit les obstacles, pour rejoindre la surface. Une fois dehors, il prend une grande inspiration, avant de rejeter l’air. Un de ses gadgets se met alors en route. Sur son avant-bras, comme un bracelet avec un écran, un homme apparaît, lui souhaitant le bonjour. Il explique également qu’une analyse atmosphérique est en cours. Quelques instants plus tard, les résultats sont prometteurs, le niveau d’oxygénation est correct, les éléments chimiques nocifs sont en faible présence et la radioactivité constatée est à un niveau non létal. Autrement dit, l’atmosphère est peu saine, mais viable ! Un programme est donc enclenché, l’unité 63 se met en route…

C’est un récit original, charmant et grandiose qui est à découvrir dans cet album, qui présente une aventure lunaire, poétique et pleine de rebondissements. Dans un futur lointain, la Terre est dévastée, un envahisseur extra-terrestre a tout conquis. Mais une petite communauté terrienne a trouvé refuge sur la face cachée de la Lune, vivant avec un androïde, qui vieille sur eux tous, et bestiaire incroyable. Mais trois jeunes gens se détachent des autres, ils sont spéciaux, dotés d’étranges pouvoirs, qui vont bientôt se révéler… La bande dessinée est incroyable, plaisante à lire, captivante de par cette histoire originale, captivante, pleine de suspense, de rebondissements, et dont le final est beau, les révélations bien pensées. Le graphisme est doux, avec un trait fin, fluide, offrant un univers assez simple et pourtant captivant, avec un bestiaire lunaire incroyable.

Sélénie est un récit complet original et captivant, paru aux éditions Delcourt, qui présente une aventure lunaire hors norme, pleine d’imagination et de suspense, présentant trois jeunes héros curieux et courageux, qui veulent trouver le secret de leurs origines…