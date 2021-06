Les cahiers de vacances adultes 2021 aux éditions Solar

Pour cet été 2021, les éditions Solar, présente neuf cahiers de vacances pour les adultes, pour tous et tous les genres. Parmi ce grand éventail, nous avons choisi Mon cahier de vacances 2021 My life is beautiful, Cahier de vacances adultes 2021 Fort Boyard et Cahier de vacances adultes 2021 Dr. Good, parus en mai 2021.

Le premier, My life is beautiful, est plutôt pour les femmes, débutant avec un test de personnalité, pour savoir quelle Summer héroïne sommeille en nous. Différents jeux, quiz, tests, charades, cryptogrammes, énigmes, sont à découvrir, mais aussi des DIY, des jeux de culture générale, des séances d’aqua yoga, de pilates… Le cahier est très complet, pour passer un été vibrant et riche, avec des jeux divers, mais aussi des idées, des recettes, des séances de sport, des DIY, des sujets fun…

Le deuxième cahier, Fort boyard, propose, de remporter le trésor du Fort, en résolvant de multiples jeux. Avec cet ouvrage, les neurones vont être mis à rude épreuve, pour les vacances, ce qui permettra aussi de lâcher-prise, et quitter un peu le quotidien ou les problèmes du boulot. Un parcours est à retrouver, en 10 aventures, avec différents jeux de connaissances, de graphiques, de lettres et de logique. Les aventures permettent de récupérer des mots-codes, pour pouvoir entrer dans la salle du trésor !

Enfin, notre troisième choix s’est porté sur le cahier Dr. Good, assez tendance cette année, il invite à retrouver Michel cimes, à travers des quiz et des jeux, pour entraîner sa mémoire, mesurer ses connaissances sur la santé, muscler son cerveau et passer des vacances originales et dynamiques. En effet, au programme il y a un plein de santé à faire, tout en s’amusant, avec à travers des quiz, QCM et autres jeux, pour en apprendre toujours plus et se sentir mieux. Un cahier enrichissant, intelligent, bien conçu et amusant, pour avoir de bonnes postures, adopter de bons réflexes, s’autodiagnostiquer…

Pour cet été, les éditions Solar présentent un bel éventail de cahiers de vacances pour adultes, amusants, intéressants, enrichissants, captivants, divertissants, avec différents thèmes, autour du Tour de France, de la santé, de la vie, de Fort Boyard, du foot, de la Science & Vie, de Koh Lanta…