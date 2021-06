Viens ! Un roman de Serge Marignan

« Viens ! » nous raconte une histoire d’amour entre deux adolescents qui se solde par une rupture quelques années plus tard, puis refait surface quarante ans après. Une romance riche en rebondissements !

Le roman commence par une lettre, celle que Julien, la soixantaine, adresse à son ex-épouse Sophie en 2017. Dans cette lettre, il lui explique qu’il va écrire un roman dans lequel il va raconter son histoire d’amour qu’il a vécu avec Michèle, son tout premier amour d’adolescent, un amour fou qu’il n’a jamais pu oublier. Peut-être que de raconter cette histoire permettra à Sophie de comprendre pourquoi leur histoire à eux n’a pas fonctionné. Mais surtout, il espère que ce roman lui permettra de reconquérir celle pour qui la flamme ne s’est jamais éteinte et s’est ravivée lorsqu’il l’a aperçue à une soirée…

Nous plongeons ensuite dans le passé, lors de la rencontre entre Julien et Michèle en 1972. Dès leur première rencontre, c’est le coup de foudre. Il est fasciné par cette gamine qui a trois ans de moins que lui et pourtant que rien ne semble atteindre. Elle est charmée par son côté timide. La passion qui naît entre les deux adolescents est très forte. Mais avec le temps, avec les erreurs de jeunesse, les petites jalousies et les suspicions s’installent et la séparation est inéluctable. Michèle se sent étouffée, et Julien de son côté lui voue un amour si intense qu’il en devient maladroit. Les années défilent, et chacun refait sa vie de son côté. Mais Julien n’a jamais pu oublier cette « gamine » qui a tant fait chavirer son cœur…

Le récit nous emmène donc aux deux époques qui s’alternent pour faire évoluer les deux Julien dans leur relation avec Michèle : le jeune Julien qui vit un amour passionnel et le Julien âgé qui essaie de reconquérir son amour de toujours. C’est joliment mené, et on passe d’une époque à l’autre avec beaucoup de fluidité. Il faut dire que l’auteur sait y faire pour nous plonger dans les années 1970. Les références cinématographiques et musicales sont nombreuses et on se laisse aller avec plaisir dans l’atmosphère romantique dépeinte avec beaucoup de justesse. Pour ce qui est des années 2017-2018, la présence des réseaux sociaux nous invite immédiatement à une ambiance plus moderne.

C’est donc l’histoire d’un coup de foudre, d’une séparation douloureuse, et d’une tentative de reconquête des années plus tard que nous offre ici Serge Marignan. Suivre ces deux époques est passionnant car elles possèdent toutes les deux leur lot de surprises. On regrettera juste que la période 1993-1995, que je n’ai pas évoquée ici car elle n’occupe qu’une petite place dans le récit, ne soit pas un peu plus étoffée. En effet, il s’y passe des choses importantes pour Julien et Michèle, qui ont un impact important sur leur devenir. Il aurait été intéressant que cette période soit plus détaillée. Mais cela n’enlève rien à la qualité du texte. On apprécie la facilité de lecture, et toute la profondeur donnée aux deux personnages.

C’est une romance passionnante dans laquelle on s’attache à ces deux jeunes. Serge Marignan nous livre ici un très beau roman !

Viens ! Serge Marignan

Lys Bleu Editions

ISBN : 979-10-377-0529-7

17.6€