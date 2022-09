Keiji, le huitième tome – Mangetsu

La saga Keiji se poursuit avec ce huitième tome, de Keiichirô Ryû, Tetsuo Hara et Moi Asô, paru en septembre 2022, aux éditions Delcourt. Un manga captivant et dynamique, qui présente la suite des aventures du kabuki-mono et de ses compagnons de route.

Un homme médite tranquillement. Il est assis, il entend la marmite bouillonnée. Pendant ce temps une silhouette se profile, ouvre une porte et pénètre dans le lieu. Depuis, l’homme qui méditait s’était remis à faire la cuisine. Il découvre alors que le grand maître de thé Sen No Rikyû vient lui rendre visite. L’homme est un peu troublé et nerveux. Le grand maître de thé semble tout aussi gêné. L’homme lui demande ce qui l’amène à venir lui rendre cette visite impromptue. Sen No Rikyû imagine que l’hôte est déjà au courant de l’affaire qui a secoué le palais impérial, la veille. L’homme demande s’il s’agit de ce notable qui aurait tué les hommes de Nagiri avant de se donner la mort… Le grand maître de thé pense que cette histoire est louche. Il a appris que le mort avait laissé une inscription en lettres de sang : « Ofû ».

Les mystères autour de la jeune fille Ofû se poursuivent dans ce nouveau tome. Keiji s’est donc rendu au village de Nagiri, pour découvrir qu’Ofû était au cœur d’un conflit opposant deux clans. Les tensions montent donc, suggérant des combats épiques par la suite. En effet, certains exigent que la fillette soit remise, tandis que d’autres préparent leur vengeance. Le récit est toujours découpé en plusieurs chapitres, plaisants à découvrir. Le manga oscille entre action, combats, suspense, révélations et moments plus posés. L’intrépide et impertinent Keiji est un personnage très travaillé et accrocheur, dont on ne se lasse pas. L’aventure et l’action sont donc au rendez-vous, dans ce nouveau tome. Le dessin est toujours aussi plaisant, avec un trait dynamique et puissant, proposant aussi de belles planches à découvrir.

Les aventures de Keiji se poursuivent dans ce huitième tome, paru aux éditions Mangetsu. Un nouveau titre qui vient apporter quelques informations sur les mystères autour d’Ofû, impliquant donc le kabuki-mono, prêt à affronter tous les clans…

