Une très belle programmation pour la salle des Arts d’Azur du Broc

La salle des Arts d’Azur fêtera cette saison son dixième anniversaire. Chaque année, depuis sa création, en 2012, elle accueille une programmation riche et variée : concerts, théâtre, cirque, danse, seuls en scène, spectacles jeune public. La saison dernière a remporté un très beau succès puisque presque tous les spectacles ont affiché complet, avec plus de 4500 spectacteurs. Cette saison-anniversaire s’annonce elle aussi excellente avec une programmation très riche et de nombreuses têtes d’affiche.

Des concerts

Le duo français Cats on Trees sera sur scène le 19 novembre et interprètera les titres de son troisième album.

Le 21 janvier, ce sera le chanteur Philippe Cara .

Le 4 mars, Will Barber, qui s’était fait remarquer dans l’émission « The Voice » en 2017 présentera ses nouvelles chansons, dans une ambiance blues, rock et country.

Enfin, le 10 juin, place au reggae avec le groupe français Danakil .

De l’humour

Le 27 novembre, il y aura Arnaud Demanche.

Le 18 février, ce sera au tour de Thomas VDB d’être sur scène, avec son spectacle « Thomas VDB s’acclimate ».

Le 8 avril, Oldelaf et Arnaud Joyet seront des « Traqueurs de Nazis » dans un spectacle plein d’humour.

Du théâtre et des spectacles

Le 22 octobre, le public des Arts d’Azur pourra voir et entendre Daniel Auteuil. Il présentera sur scène les titres de son premier album.

Le 28 janvier, Romane Bohringer sera à l’affiche de la pièce « Mon pays, ma peau », racontant l’histoire vraie de la réconciliation des citoyens sud-africains, après des décennies d’apartheid.

Le 18 mars, la compagnie Les Passeurs présentera la pièce « Eclipse ».

Des spectacles jeune public

Comme lors des autres éditions, la salle des Arts d’Azur accueillera le jeune public. Le 2è octobre, la compagnie Les 13 Rêves présentera « Le Retour d’Ulysse ». Le 15 février, ce sera le spectacle « Bételgeuse, envoyée du ciel », par la compagnie Shootmi & Cie. Enfin, le 19 avril, la compagnie Pantaï livrera son adaptation de la pièce de Feydeau, « Fiancés en herbe ».

Les Arts d’Azur, 12 rue des Jardins, 06510 Le Broc.