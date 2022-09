Les futurs de Liu Cixin – La perfection du cercle

La perfection du cercle est une nouvelle adaptation d’un récit de Liu Cixin, en bande dessinée, par Xavier Besse. Un album paru fin août 2022, aux éditions Delcourt, qui se démarque des tomes précédents, avec une histoire sur le passé, sans dimension de science-fiction, ou d’anticipation.

Un homme apeuré est sous une stèle, accrochée par des cordes, à une poutre. Un homme se dresse devant lui et lui demande de regarder le soleil et la lune, qui sont ensemble. Jing Ke se rappelle que c’était le cas, le jour de sa rencontre avec sa majesté. L’homme lui demande de ne plus l’appelé majesté, car, comme il le sait, il n’est plus roi ! Quant à Jing Ke, il va mourir écrasé par la stèle, sur laquelle sont gravés les mérites de la dynastie Qin, comme cela avait été promis auparavant. Ying Zheng de Qin est en larmes, il explique à Jing Ke qu’il avait confiance en lui, mais qu’après toutes ces années, il m’avait trahi… Le vieil homme réplique qu’il ne l’a jamais trahi, car Ying Zheng n’a jamais été son véritable maître. C’est à la science seule qu’il obéit ! Derrière eux, des hommes les pressent, l’un d’eux veut voir Ying Zheng rejoindre Jing Ke.

Le récit est très différent des tomes précédents et de l’univers dont on n’a pu découvrir jusqu’ici. En effet, il ne s’agit pas de science-fiction, ni d’anticipation, dans cet album, qui se lit assez facilement. On découvre la Chine, 227 avant J.C., que Ying Zheng de Qin veut réunifier. Pour cela, il va faire confiance au savant Jing Ke, et à un nouveau mode de calcul de données à grande échelle. Un langage qui doit résider dans la forme la plus parfaite, le cercle. La bande dessinée est curieuse, inattendue, plutôt facile à lire, assez agréable également. Les croyances et les sciences mathématiques s’entremêlent dans ce récit, sur fond de pouvoir et de guerres féodales. Le dessin est très agréable, également, avec un trait fluide, marqué, des personnages doux, expressifs, offrant aussi de belles planches à découvrir.

La perfection du cercle est le cinquième tome de la série Les futurs de Liu Cixin, des éditions Delcourt. Un album bien différent des précédents, qui amène les lecteurs à découvrir le passé, ainsi qu’un savant qui propose un nouveau mode de calcul, pour connaître le langage du ciel et en comprendre les desseins.

