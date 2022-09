Un paradis du goût la “Chocolaterie de La Couronne” à Pau

Nous connaissions Charlie et sa Chocolaterie mais nous avons en Béarn, au cœur de la belle ville de Pau, la magnifique “Chocolaterie de la Couronne”. Paradis de la fève de cacao, du goût. Ici les recettes mettent le chocolat au sommet du plaisir de nos papilles. C’est l’adresse des amoureux du chocolat.

Laurent Chagneau est arrivé de Paris il y a quelques années maintenant, en 1998. Il est aujourd’hui le Maître chocolatier et propriétaire de la prestigieuse maison paloise, La Couronne à Pau.

Chocolaterie familiale, en effet, Laurent travaille avec son épouse, sa fille qui gère le magasin avec passion ainsi que trois apprentis tous passionnés et hautement diplômés dans l’univers du chocolat.

Son histoire

Cette maison paloise existe depuis 1953 aujourd’hui c’est la troisième génération qui perpétue la tradition chocolatière de Pau. Mais les palois connaissent cette adresse grâce notamment à sa spécialité, “La Créole“, gourmandise très appréciée par le Général De Gaulle, qui parait il mangeait un chocolat palois tous les soirs, ainsi que par Valéry Giscard d’Estaing.

La boutique

La boutique, depuis sa création, n’a pas pris une ride. Les étales, les meubles en bois, les vitrines, tout est resté dans son jus. C’est le magasin qui sent bon le chocolat et où l’on a envie de tout acheter. On entre ici dans un petit palais du chocolat, des bonbons, de la gourmandises. Rajoutons à cela le sourire et les conseils de la vendeuse, comment ne pas avoir envie de manger du chocolat.

Les recettes

Laurent Chagneau est fier, et je le comprends, de présenter la confection totalement artisanale de ses chocolats à l’équilibrage en cacao parfait, savamment dosé tellement délicieux pur ou aromatisé. Et que dire des pralinés, pâtes de fruits…. Aux textures fines, croquantes, parfois craquantes ou avec un gout de noisettes, en bonbon ou en tablettes quel régal.

Récompenses

Depuis sa création la chocolaterie a reçu nombre de récompenses, la première étant la reconnaissances des palois, paloises et touristes séduits par ces chocolats de rêves.

Les professionnels également ne sont pas insensibles à la qualité des produits de la chocolaterie, en 2012 la Fève d’Or a récompensé le travail de Laurent et de son équipe de passionnés.

Pour découvrir et surtout se faire plaisir rendez-vous dans si belle boutique ou en commandant :

– Chocolaterie de la Couronne : https://www.chocolat-pau.com/

20 Palais des Pyrénées 64000 Pau

– Béarn Tourisme : https://www.tourisme64.com/