Keiji, le quatrième tome, aux éditions Mangetsu

Keiji est à retrouver dans un quatrième tome, de Keiichirô Ryû, Tetsuo Hara et Mio Asô, paru en janvier 2022, aux éditions Mangetsu. Un manga dans lequel les aventures du kabuki-mono se poursuivent vers la capitale impériale, où un complot se trame…

Après son passage à Tsuruga, Keiji a pris la route vers le lac Biwa. Après un joli périple, notamment le long de la rive gauche, il arrive enfin à la capitale impériale. Kyoto n’est plus très loin, il arrive bientôt dans la cité, avec la jeune fille qui le suit depuis quelque temps, ainsi que son serviteur Sutemaru, qui est vite devenu indispensable. En effet, le petit homme possédait toutes les qualités qui faisaient défaut à Keiji. Le trio mange tranquillement, pour se remettre aussi de leur voyage. Mais bientôt une scène vient perturber leur collation. Des hommes, accompagnant Sen no Dôan, le fils de Sen no Rikyû, maître de thé et conseiller politique puissant, bousculent, sur leur passage, les passants. Ils se moquent des plus démunis, en les traitant et en les insultant. La scène agace rapidement la jeune fille, qui explique que ces gens sont de sales types…

Une fois de plus, le récit est très bien découpé, en plusieurs chapitres, offrant une nouvelle aventure, pour Keiji et ses amis, à découvrir. A peine arrivés à Kyoto, une scène va agacer les héros, ainsi donner un aperçu de la suite à venir, avec des méchants bêtes, puissants, et très bagarreurs. Le héros se met rapidement plusieurs personnes à dos, alors qu’il ne fait qu’arriver ! Le rythme est donné, dans ce manga plaisant à lire, assez dense et dynamique. Au cœur de la tourmente, Keiji saura faire face, montrant aussi ses atouts, sa force, sa prestance, son habilité, sa détermination… La fresque historique s’entremêle d’action et d’humour, avec kabuki-mono attachant, arrogant et fort sympathique. Le dessin est également toujours aussi agréable, avec un trait fluide et vif. Les nuances et ombres sont travaillées, offrant plus de profondeur aux illustrations.

Le tome 4 de Keiji est à découvrir, paru aux éditions Mangetsu, afin de retrouver ce héros particulier, qui arrive à la capitale impériale. Egalement à lui-même, le kabuki-mono va se retrouver rapidement au cœur de la tourmente, tentant de déjouer un complot…

Les manga Keiji aux éditions Mangetsu