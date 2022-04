Si vous voulez bénéficier d’un service de maître chauffeur en Provence, il existe des professionnels dans la région. Il y a tout de même quelques critères à vérifier avant de faire une réservation.

Un maître chauffeur différent d’un chauffeur de taxi

Un maître chauffeur ou chauffeur privé est bien différent de la prestation d’un chauffeur de taxi. Il y a le service offert qui est confortable, sécurisé et assure le déplacement pour tout type de demande (transfert aéroport, mariage, tourisme, soirée mondaine, etc.). Le trajet n’est pas défini en avance, car même s’il faut réserver au chauffeur VTC pour un transfert, le client peut demander un arrêt pour faire du shopping, changer d’itinéraire, prendre quelqu’un sur le passage, etc. Le chauffeur de maître quant à lui doit avoir une bonne connaissance des manières de conduite, être bien vêtue, et doit avoir une connaissance des itinéraires en évitant les bouchons dans le centre-ville.

Une maîtrise parfaite de son métier

Le chauffeur de maître doit avoir une expérience et une maîtrise parfaite de la conduite privée. Il doit avoir une attitude positive vis-à-vis des événements ou des comportements de son client. Il peut supporter les pressions et comprendre les consignes des clients. Il doit aussi avoir une bonne connaissance des services d’hébergement disponible dans la région, les restaurants et les hôtels. Il doit aussi connaître les événements mondains programmés dans le secteur, les espaces de loisirs et les centres de bien-être. Il doit aussi maîtriser les langues étrangères pour servir les clients.

Les services offerts

Le maître chauffeur situé dans les Bouches du Rhônes peut assurer des déplacements et est disponible 24h/24. Il peut assurer le transfert entre l’aéroport, la gare et l’hôtel du client. Il est possible de réserver une voiture disposant de plus de places pour assurer le transport de vos accompagnants. Pour cela, il faut communiquer à l’avance vos besoins, l’estimation du trajet et le nombre de personnes à convoyer. Il y a aussi les services rapides et ponctuels pour aller à un rendez-vous d’affaires, une soirée privée ou un événement professionnel. Vous pouvez aussi réserver un chauffeur dans la journée pour visiter les lieux touristiques de la région ou faire du shopping dans les quartiers chics du centre-ville.

Autres services complémentaires

D’autres clients ont des exigences spécifiques qui demandent plus de sécurité et de discrétion. Les chauffeurs peuvent par exemple assurer le transfert de haute personnalité étrangère. Ils peuvent aussi faire le service de conciergerie en assurant par exemple le transport de petit colis ou autres bagages des particuliers. Ou bien assurer le transit d’un article de grande valeur. Vous pouvez recevoir les colis dans les temps et dans leur état d’origine. Pour les contacter, faire une demande de devis ou réserver un chauffeur, il suffit de se rendre sur l’un des sites de l’entreprise de votre choix. Ensuite, il faut créer un compte en ligne et exposer vos besoins en attente d’un chauffeur privé à votre disponibilité.